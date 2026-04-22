İpek Yolu mirası sergilendi

"Zamanını Aşan Miras: İpek Yolu" sergi ve paneli Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı. İstanbul merkezli İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği ve Bahariye Sanat Atölyeleri tarafından Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sergi ve panelin açılış töreni üniversitenin Kurmancan Datka Galerisi'nde yapıldı. Sergi, panel ve atölyeden oluşan projenin ilk etkinliği İstanbul'da Bahariye Mevlevihane'sinde yapılmıştı. Sergide, Türkiye, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye'den katılan 41 sanatkarın hazırladığı hat, tezhip, katı, minyatür, ahşap oyma, sedef kakma, çini, sedef ve metal oyma, mücevher ve özel İpek Yolu kokusundan oluşan eserler yer alıyor.