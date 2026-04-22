Hane sergisi müzede

Geçen yıl belirlenen "Aile Yılı" temasından ilhamla Albayrak Grubu’nun hazırladığı "Hane" sergisi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluşacak. Sergide, 13 hat, 17 seramik hat, 12 tezhip, 6 tarihi hat eseri, dijital eserler, geometrik desenlerden oluşan kandiller ve mermer işleme celi sülüs eser yer alacak. Geçici Sergi Salonu'nda açılacak bir diğer sergi de Osmanlı dönemine ait kutsal emanetleri ve tarihi mirası ziyaretçilere sunan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi olacak. Ayrıca "Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi" ve "Pastelden Tarihe: Şanlıurfa Neolitik Dönemin Sanatla Yeniden Yorumu" sergisi de kültür yolunda açılacak olan sergilerden.