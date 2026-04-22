Çocuk doktorlarından öyküler

Çocuk hastaların sır katipliğini yapan çocuk doktorlarının yazdığı öyküler, Türk Pediatri Kurumu'nun öncülüğünde bir kitapta toplandı. Editörlüğünü İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un yaptığı “Umudun Adı: Çocuk” kitabı İstanbul Tıp Kitabevi tarafından okuyucuyla buluştu. Türkiye'de görev yapan çocuk hekimlerinin yazdığı öyküler arasından seçilen eser, 20 ayrı hikâyeden oluşuyor. Kitapta, doktorların çocukları ve hastalarının yaptıkları resimler de yer aldı. Kitabın editörü Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Türkiye'de görev yapan pediatristlere ve çocuklara kitabı adadıklarını söyledi.