Tiflis Kitap Fuarı’nda ‘Odak Ülke’ Türkiye

Pandeminin sona ermesiyle ülkemizde olduğu gibi dünyada da kültür sanat dünyası hareketlenmeye başladı. Pandemi nedeniyle ara verilen kitap fuarları hem ülkemizde hem de dünyada yeniden kaldığı yerden devam ediyor. Bu yılın ilk güzel haberi Gürcistan’dan geldi. 24’üncü Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı bugün kapılarını açıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan fuarın bu yılki ‘Odak Ülke’si Türkiye. Fuarın Türkiye katılım organizasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliğinde oluşturuldu.

TÜRK YAYINEVLERİ KATILIYOR

Fuarın Türkiye bölümünde edebiyat, çocuk ve eğitim yayıncılığı yapan A7 Kitap, Akdemi Yayınları, Bulut Yayın, Büyük Doğu Yayınları, Damla Yayınevi, Mavi Ağaç, Tudem Eğitim ve Yüksek Başarı Yayınları’na ait stantlar bulunuyor. Odak Ülke Türkiye Programı’nın açış konuşmalarını, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, İstanbul Ticaret

REKLAM

Odası Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ile İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Yayıncı Münir Üstün yapacak. Ülkemizden yazar, yayıncı ve gazetecilerin katıldığı fuara okurun yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

100 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYOR

UNESCO, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’i 2021 yılında Dünya Kitap Başkenti ilan etmişti. Böylelikle Tiflis bu unvanı alan 21’inci şehir oldu. Her sene düzenlenen fuar, yurt içi ve yurt dışından 100 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Türkiye ile Gürcistan’ın kültürel ilişkileri çok eskilere dayanıyor. 1919 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi’nde Osmanlıca Dil Bölümü açılmıştı. 1933 yılında da Tiflis Devlet Üniversitesi bünyesinde ‘Türkoloji’ kürsüsü ayrı bir bilim dalı olarak faaliyete geçti. İlk Türkçe-Gürcüce çeviri ise 1940’da Nazım Hikmet eserleriyle başladı. Son yıllarda Gürcü yazarların eserleri de Türkçe’ye çevrildi. İki ülke edebiyat vesilesiyle birbirini tanımaya devam ediyor.

REKLAM

HAYAT 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu