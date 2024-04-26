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TikTok ‘sızıntıyı’ kesmezse kapatılacak

Kullanıcılarını veri paylaşmaya zorlayan TikTok’un bu verileri yurt dışına çıkarması önlenecek. Bu amaçla Ankara’ya bir, İstanbul’a iki “İnternet Değişim Noktası” (İDN) kuruluyor. İDN’ler yurt içi trafiğin yurt içinde sonlanmasını sağlıyor. İkinci aşamada ise yurt dışı çıkış İDN üzerinden olacak. Böylece hangi verilerin çıktığı kontrol edilebilecek. Bu önlemlere rağmen dışarıya veri sızıntısı kesilmezse TikTok’a erişim engeli gündeme gelecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 02:23 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Daha önce TBMM’ye davet edilerek Türkiye’deki faaliyetleri hakkında bilgi talep edilen TikTok, bu sefer de kullanıcı verilerini yurt dışına çıkardığı için gündemde. Türkiye'de 30,8 milyon kullanıcısı bulunan platform, özellikle paylaşılan müstehcen içerikler sebebiyle mercek altına alınmıştı. TikTok’un verileri yurt dışına çıkarmasını engellemek için “İnternet Değişim Noktası” (İDN) kurulmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

Akış durmazsa yasaklama

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, TikTok’un bu TBMM’de verdikleri vaatleri yerine getirmediğini belirterek, önceki gün yaptığı açıklamada, “TikTok temsilcilerini tekrar Meclis’e çağıracağız” dedi. Yayman, “Halkımız TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz’ diyorlar” ifadelerini kullanırken, ilk etapta kurulması planlanan İnternet Değişim Noktaları (İDN) ile TikTok verileri güvenlik makamlarınca daha sıkı denetlenebilecek. Eğer yurt dışına veri aktarımı sorunu kökünden çözülemezse Türkiye'de de TikTok'un yasaklanması sağlanacak” dedi.

ANLIK TAKİP İMKANI

İnternetteki kavşak noktaları olarak tanımlanabilecek bu merkezlerden ilk etapta Ankara’da 1, İstanbul'da 2 adet kurulacak. İDN’ler ile birinci aşamada kaynağı yurt içinde olan trafiğin yine yurt içinde sonlanması sağlanacak, ikinci aşamada ise kaynağı ister yurt içi ya da yurt dışı olsun yurt dışına çıkışın da İDN üzerinden yapılması sağlanacak. Böylece Türkiye’nin verilerinin Türkiye’de kalmasının sağlanacağı gibi veri akışları da yetkili makamlarca anlık olarak takip edilebilecek. İDN'lerin yıl sonuna kadar kurulmasının planlandığı ifade edildi.



#TikTok
#TBMM
#Sosyal Medya
#İnternet
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