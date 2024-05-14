Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer felç geçirdi. Usta oyuncunun kızı Aslı Gökçer Oba, annesinin sağlık durumuyla ilgili olarak fizik tedavi sürecinde olduklarını ve durumunun daha iyi olduğunu ifade etti. Aslı Gökçer Oba, sanatçının torunlarının üzülmemesi için basın açıklaması yapamadıklarını söyledi.