Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
AYTEN GÖKÇER KİMDİR
26 Ocak 1940 tarihinde İstanbul’da doğan Ayten Gökçer, 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi.
Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, Türk sinemasına 1965'de “Taçsız Kral” adlı filmle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.
"Yılan Hikayesi" gönüllerde taht kurdu 1999 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Eşi Cüneyt Göçer Ünlü isim, kendi gibi sanatçı Cüneyt Göçer ile evliydi.