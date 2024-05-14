|
Hayat

Tiyatro ve sinemanın usta ismi Ayten Gökçer hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti. Gökçer 2017 yılında felç geçirip uzun bir fizik tedavi sürecine girmişti. Gökçer "Taçsız Kral", "Yılan Hikayesi" ve "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı yapımların da aralarında olduğu çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol almıştı.

08:26 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 09:10 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Ayten Gökçer
Ayten Gökçer

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ayten Gökçer, 84 yaşında hayatını kaybetti.


Gökçer'in cenazesi 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.


AYTEN GÖKÇER KİMDİR


26 Ocak 1940 tarihinde İstanbul’da doğan Ayten Gökçer, 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne girdi.


Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer aldı 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer alan Gökçer, Türk sinemasına 1965'de “Taçsız Kral” adlı filmle başladı. Bir süre sonra sinemadan daha çok tiyatroya yönelen ünlü isim, “Yedi Kocalı Hürmüz” adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.


Çok sayıda ödül kazandı 1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı.

"Yılan Hikayesi" gönüllerde taht kurdu 1999 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Eşi Cüneyt Göçer Ünlü isim, kendi gibi sanatçı Cüneyt Göçer ile evliydi.




#Ayten Gökçer
#Türk tiyatrosu
#Yedi Kocalı Hürmüz
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekliye 3 ödeme birden yapılacak: SSK - Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda 10.000 TL altı ve üstü alanlar...