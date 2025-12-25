Trabzon Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğünün organizasyonunda bu yıl ilk kez düzenlenen "Trabzon Film Festivali" Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki programla başladı.

Trabzon sanatçıya ilham veren bir şehir

Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezindeki açılış programında yaptığı konuşmada, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda toplumların hafızası, duyguların ortak dili, kültürler arası güçlü bir köprü olduğunu söyledi. Perdede izlenen her hikayenin farklı hayatları, farklı coğrafyaları, farklı bakış açılarını tanıma imkanı sunduğunu belirten Hökelekli, "Bu yönüyle sinema empati kurmanın, birlikte düşünmenin en etkili yollarından biridir" diye konuştu. Trabzon'un tarihi kültürü, doğal güzellikleri ve köklü medeniyet birikimiyle sanata ve sanatçıya her zaman ilham veren bir şehir olduğunu ifade eden Hökelekli, festival boyunca "Sinemanın tüm renklerini hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Sergi de açıldı

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca da Trabzon'un sinema ile 1912 yılında tanıştığına değinerek, "Sadece salonlardan ibaret de değil. Temsil, yönetmen ve oyuncu anlamında da birçok ismi yetiştirmiş bir şehirdir" ifadesini kullandı. Festival Direktörü Çağrı Şimşek ise festivalin içeriği hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Konuşmaların ardından Trabzonlu sanatçılar Erol Günaydın, Hayati Hamzaoğlu ve Tanju Gürsu anısına çalışmalarının yer aldığı video gösterimi yapıldı. Program, "Yeşilçam Aile Temalı Film Afişleri" sergisinin sanatseverlerin beğenisine sunulmasıyla sona erdi.

Yönetmen ve oyuncular soruları cevapladı

Lara Sineması'nda dört filmin gösterimi yapıldı. Yönetmen Yüksel Aksu'nun, 12 Aralık'ta vizyona giren yeni filmi "Bak Postacı Geliyor" un da gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası film ekibi soruları cevaplandırdı. Festival kapsamında düzenlenecek söyleşilerde bugün, yönetmen Bahriye Dal, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, TRT Belgesel Müdürü Ahmet Cambaz ve TRT tabii Dramalar Müdürü Kürşat Saygılı konuşacak. Merak edilenleri cevaplayacak. Etkinlikler ve film gösterimlerinin ücretsiz olacağı festival, 28 Aralık'a kadar devam edecek.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları cuma günü söyleşi yapacak

TRT 1'in Trabzon'da çekilen ve sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in senarist ve oyuncuları yarın 14.00'te Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki söyleşiye katılacak.











