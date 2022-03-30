Trienal’e NFT de eşlik edecek

Ressam Hülya Yazıcı’nın küratörlüğünde Bağımsız Sanat Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Trienali’nin dördüncüsü 12 Mayıs-13 Haziran’da gerçekleşecek. “Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar” başlığıyla düzenlenecek trienal, Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi’nde açılacak.

Trienalle, sanatın evrensel gelecek tasarımında yer alıp, etkin olabilmesi için eleştirel düşünme, empati geliştirme, paylaşma, eşitlik, inovasyon, çoğulculuk, bilimsellik, sürdürülebilirlik niteliklerini uluslararası sanatsal üretimi ve paylaşımlarını artırmak amaçlanıyor. Dördüncüsü organize edilecek sanat etkinliğinde 30’dan fazla sanatçının video-projeksiyon-mapping, NFT, ses ve ışık yerleştirmeleri, heykel, performans ve video işleri yer alacak. Etkinlik kapsamında, serginin yanı sıra sanatçı atölyeleri, ücretsiz rehberli turlar, söyleşi ve performans gösterileri yapılacak.

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