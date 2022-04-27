TRT Belgesel finalistleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri”nin finalistleri açıklandı. Ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde 180 ülkeden toplam 2 bin 618 proje başvurusu yapılan 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nde yarışmaya hak kazanan finalistler, ulusal yarışma kategorisi kapsamında “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” alt kategorilerinde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorilerinde ödül için yarışacak. Finalist filmlerin izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran’da İstanbul’da yapılacak ve kazananlar 6 Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmaya hak kazanan finalistlerin tam listesine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye “www.trtbelgesel.com” adresinden ulaşılabiliyor.

HAYAT 11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu