Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat TRT Belgesel finalistleri belli oldu
KÜLTÜR SANAT

TRT Belgesel finalistleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri”nin finalistleri açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TRT Belgesel finalistleri belli oldu
TRT Belgesel Ödülleri

TRT tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri”nin finalistleri açıklandı. Ulusal, uluslararası ve proje geliştirme destek kategorilerinde 180 ülkeden toplam 2 bin 618 proje başvurusu yapılan 12. ve 13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri’nde yarışmaya hak kazanan finalistler, ulusal yarışma kategorisi kapsamında “Öğrenci Filmleri” ve “Profesyonel” alt kategorilerinde ve uluslararası yarışma ve proje geliştirme destek kategorilerinde ödül için yarışacak. Finalist filmlerin izleme ve değerlendirmeleri 2-5 Haziran’da İstanbul’da yapılacak ve kazananlar 6 Haziran’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmaya hak kazanan finalistlerin tam listesine ve yarışma hakkında detaylı bilgiye “www.trtbelgesel.com” adresinden ulaşılabiliyor.

11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
HAYAT
11. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu

TRT belgesel ödülleri sahiplerini buluyor
HAYAT
TRT belgesel ödülleri sahiplerini buluyor
Üç asker şehit oldu

Üç asker şehit oldu

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber.
Şampiyonlar Liginde çılgın maç

Şampiyonlar Ligi'nde çılgın maç

Gol düellosuna sahne olan maçı Manchester City kazandı.
Manchesterda Benzema resitali

Manchester'da
Benzema resitali

​Takımı kaybetti ama o maça damga vurdu.

​Bakan Soylu duyurdu: Teröristi polis operasyonuyla ele geçirdik.

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

Bakan Kasapoğlu Gümülcine'de

​Batı Trakyalı soydaşlarla birlikte iftar yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.