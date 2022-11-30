TRT Çocuk animasyon sektörünün lokomotifi olmayı amaçlıyor

Çocuklara yönelik 24 saat yayın yapan TRT Çocuk, televizyon içeriklerinin yanı sıra sinema filmleriyle, mobil uygulamaları ve oyunlarıyla, lisans ürünleriyle, dergi ve kitaplarıyla sektörde öncü konumunu sürdürüyor.

Kurulduğu 2008'den bu yana binlerce içeriği minik izleyicilerin beğenisine sunan TRT Çocuk'ta, eğitsel ve öğrenmeye yönelik yapımların aktif ve interaktif özellik taşımalarına dikkat ediliyor.

TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, kanalın kurulduğu günden itibaren Türkiye'de animasyon sektörünün "öncesi" ve "sonrası" şeklinde ikiye ayrıldığını söyledi.

Türkiye'deki animasyonların, daha önce genellikle reklam sektöründe ve mimaride kullandığının altını çizen Durmuşoğlu, TRT Çocuk'tan sonra ise çizgi film alanında hazırlandığını dile getirdi.

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"Sektörün en başından lokomotifi olmaya gayretle devam ediyor"

Durmuşoğlu, çizgi filmlerin sinema yapımlarına da TRT Çocuk'un vesile olduğuna işaret ederek, "Sinemalar, lisanslı ürünlere vesile oluyor. Lisanslı ürünler etkinliklere ve günümüzde dijital mecranın mobil oyunlarına vesile oluyor. Mobil uygulamaların dahi içinde animasyon milli karakterler çocuklarla buluşuyor. TRT Çocuk bunu her alanda doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyor. Sektörün de en başından lokomotifi olmaya gayretle devam ediyor." dedi.

TRT Çocuk'taki içeriklerin yüzde 80'inden fazlasının yerli animasyon yapımları olduğunu aktaran Durmuşoğlu, şu bilgileri verdi:

"TRT Çocuk Dergisi, Türkiye'nin en çok satan dergilerinden bir tanesi olarak yayın hayatına devam ediyor. Türkiye'nin en çok tıklanan, en çok abonesi olan YouTube sayfamız, 6 milyona yakın abonesi ve beş milyara yakın izlenme sayısına sahip. Bunun arkasında tabii ki TRT Çocuk'a güven başrolü oynuyor. Ebeveynlerin güveninin yanına çocukların sevgisini de eklemek çok önemli. Çocuklar, TRT Çocuk'u seviyor. Biz nasıl küçüklüğümüzde yabancı kahramanlarla büyüdüysek, şu an çocuklar TRT Çocuk'un onları tanıştırdığı kahramanlarla büyüyorlar."

Bora Durmuşoğlu, TRT Çocuk'un öne çıkan sinema yapımlarına da değinerek, "Rafadan Tayfa'nın 2018'deki sinema filmiyle gerçekten Türkiye'de sinemalarda yerli animasyon filmlerin gişe yapabileceğini ilk defa görmüştük. Ardından birçok film de geldi. İçeriklerimizde kültürel ve milli değerlerimiz başrol oynuyor. 'Sadece yerli üretim' derken, animasyonu yerli yapmıyoruz. Aslında Anadolu'nun tüm motiflerini bu çizgi filmlerde görmeniz mümkün. Bunun avantajlarını yurt içinde de yurt dışında da görüyoruz. Gönül coğrafyasına hitap ettiğimiz her tarafta TRT Çocuk'un içeriklerini sunmaya, geliştirmeye, onlarla buluşturmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Animasyon filmlerin ortaya çıkış sürecine değinen Durmuşoğlu, şöyle devam etti:

"TRT ortak yapımı animasyon filmler, TRT Çocuk ve TRT Sinema Müdürlüğünün iş birliğiyle ortaya çıkıyor ve gerçekten güzel bir teveccüh alıyor izleyicilerden. Bu hem sinema hem animasyon sektörüne adeta bir lokomotif gibi çekiyor. İnsanlar TRT Çocuk logosunu gördüğünde gişeye gönül rahatlığıyla gidebiliyor ve çocuklarıyla çok güzel filmler izleyebiliyor. Son haftalarda bizim filmlerimiz gişede lider. Bu çok kolay görülmeyecek bir şey. Dünyanın birçok noktasından çok büyük stüdyoların filmleri dünyada rekorlar kırarken Türkiye'de şu an arkamızdalar."

Durmuşoğlu, TRT Çocuk sinema yapımlarından "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu" ile "Rafadan Tayfa" serisinin yeni filminin yakında minik seyircilerle beyazperdede buluşacağını sözlerine ekledi.

"Sürekli vurguladığımız şey ebeveynlerin bize olan güveni"

İçeriklerde doğru Türkçe kullanılması konusunda da titiz davrandıklarını vurgulayan Durmuşoğlu, "Türkçe, bizim en önemli gizli silahlarımızdan bir tanesi. Çünkü dünyanın birçok noktasında Türkçe konuşuluyor ve buna birilerinin vesile olması gerekiyor. TRT Çocuk burada da misyonunu çok güzel değerlendiriyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın çocukları Türkçeyi hala TRT Çocuk vesilesiyle en güzel şekilde yaşatmaya devam ediyor. Yakın coğrafyamızda Orta Doğu'da Türkiye ile sınırı olan ülkelerde Türkçenin gelişmesinde TRT Çocuk'un ister istemez çok güzel katkıları var." değerlendirmesini yaptı.

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Durmuşoğlu, TRT Çocuk olarak dijital alanda da varlıklarını güçlendirmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "TRT Çocuk'un atılımları devam ediyor. Şu an yaklaşık 39 tane oyunumuz ve mobil uygulamamız var. Bunlar da Türkiye'nin en çok indirilen uygulamaları ve herkes tarafından birbirlerine tavsiye ediliyor. Seksen milyonu aşmış bir indirilme oranıyla bu noktada gerçekten TRT Çocuk'a olan güveni, animasyon sektörünün bu noktadaki başarısını da vurgulamak gerekir." dedi.

İçerikleri çocuk gelişim uzmanları, pedagoglar ve genç, dinamik editörlerle hazırladıklarının altını çizen Bora Durmuşoğlu, şunları aktardı:

"Tabiri caizse kılı kırk yararak içerik üretiyoruz. Çünkü sürekli vurguladığımız şey ebeveynlerin bize olan güveni. Çocuklarını adeta bize emanet ediyorlar. Bu da bizi belki de hitap ettiğimiz çocukların bakıcısı gibi gösteriyor. Her eve giriyoruz. Eğer çocuklara yanlış bir şey öğretmememiz gerekiyorsa, doğru bir şeye yönlendirmemiz gerekiyorsa ve bize emanet olarak gördüğümüz bu zihinleri doğru içeriklerle tanıştırmamız gerekiyorsa bu hassasiyete devam etmemiz gerektiği kanaatindeyiz ve ona uygun şekilde çalışıyoruz. Bu noktada yeri gelmişken, bu hassasiyeti gösteren, bu titiz çalışmayı sergileyen arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum."

"TRT Çocuk Kitaplık uygulamamızın içerisinde 300'e yakın kitap, çocuklara interaktif olarak ulaşabiliyor"

Bora Durmuşoğlu, Kovid-19 salgınından dolayı ertelenen Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı'nı yakın zamanda düzenleyeceklerini belirterek, "Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getireceğiz. Buradan çıkacak sonuçların da hem animasyon sektörüne hem çocuk medyasına hem de içerik üreticilerine faydalı olacağı kanaatindeyiz." şeklinde konuştu.

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TRT Çocuk Kitaplık uygulamasında da çocuklara kitap sevgisini aşılamayı amaçladıklarının altını çizen Durmuşoğlu, "Her anne baba çocukların kitap okumasını çok istiyor. Ama gelişen ve değişen dünyada çocukları kitapla bir araya getirmek çok da kolay değil. Biz bunun için gerçekten detaylı bir planla çok güzel bir uygulamayı hayata geçirdik. Şu an dört milyonun üzerinde indirilen TRT Çocuk Kitaplık uygulamamız içinde, 300'e yakın kitap, sadece PDF formatta değil, interaktif olarak çocuklara ulaşabiliyor ve bunu da geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini sözlerine ekledi.