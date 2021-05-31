Hayat TRTnin 3te 3 Tarihte Cezayirdeki soykırım adlı sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
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TRT'nin 3'te 3 Tarih'te Cezayir’deki soykırım adlı sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Her Pazar TRT1’de ilgiyle izlenen 3’te 3, sürpriz yarışmacıları, heyecan dolu soruları, ilgiyle izlenen tarihi karakter canlandırmalarıyla izleyicisini yine ekrana kilitledi. Cezayirli bir kadının canlandırıldığı Tarih Sahnesi, ekran başındaki herkesi duygulandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TRTnin 3te 3 Tarihte Cezayir’deki soykırım adlı sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
Cezayir’deki soykırım seyirciyi ekrana kilitledi.

Türkiye’nin bilgi yarışması 3’te 3, yayınlanan son bölümüne tarihi karakterler damgasını vurdu. Yarışmacılara soruları cevaplamalarında yardım eden Prof.Dr. Tufan Gündüz’ün yorumlarıyla renk kattığı yarışma, Pelin Çift’in sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor.

  • Türkiye ve dünyanın önemli karakter ve olaylarının canlandırıldığı Tarih sahnesi bölümünde bu hafta, Cezayir’de Fransa’nın yaptığı katliamı anlatan Cezayirli bir kadın, Türkçe’nin devlet işlerinde kullanılmasına öncülük eden Caca Bey ve Hollywood film tarihinde bir filmin başından sonuna kahraman olarak kalan ilk Asyalı Bruce Lee usta oyuncular tarafından canlandırıldı.

CEZAYİR’DEKİ FRANSIZ SOYKIRIMININ EN ACI ANLARI

“Ben hiç kimseyim. Adımın bir önemi yok” diyen Cezayir’de Fransız soykırımı sırasında yaşayan bir kadının canlandırması izleyenler tarafından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sağlık Yönetimi doktorası yapan Meral Timurtaş’ın sorularından biri olan canlandırmada “2,5 milyon insan, toplama kamplarında tecrit edildi. Koloneller kendi çetelerini kurup, kasap gibi insan kestiler. Uluslararası hukuk neredeydi? Fransa'nın o çok övündüğü insan hakları neredeydi? Barış elçileri, adalet, hak neredeydi? İnsanlığa dair tek bir şey yoktu orada. O kadar rahatlardı ki tecavüz ettikleri kadınlarla fotoğraf çektirdiler. Teslim olmuş sivilleri öldürürken filme kaydettiler. Babalara oğullarına yapılan işkenceyi izlettiler. Hapse giren hiç kimse canlı çıkmadı. Denizin dibi ayağına taş bağlanmış cesetlerle dolu. Ama hiçbir zulüm bizi toprağımızdan koparamadı. İslam dinim, Arapça benim dilim, Cezayir benim vatanım!” sözleri ekran başındaki izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

  • Canlandırmanın ardından sorulan “Fransa'nın 8 Mayıs 1945'de Cezayir'de yaptığı katliam hangi isimle anılmaktadır?” sorusunda Sétif ve Guelma, Srebrenitsa ve Arakan şıklarında kararsız kalan yarışmacı Meral Timurtaş, Sétif ve Guelma cevabından emin olmadığını söyleyerek yarışmadan çekildi. Böylece, daha önce barajı geçtiği 5.000 liranın yarısı olan 2.500 liralık ödülle yarışmayı tamamladı.
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