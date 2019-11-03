Türk Kahvesi'nin bu haftaki konuğu: Tarihçi ve yazar Murat Bardakçı

Gündemin gerilimli konularından uzak hayatın içinden sorularla, hem konukların hem Türkiye'nin hikayesi Ayşe Böhürler'in sunduğu Türk Kahvesi ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Ayşe Böhürler'in bu haftaki canlı yayın konuğu ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı oldu.

Bir yolcu, bir vapur ve bir devlet... Bir devlet operasyonu 19 Mayıs. Türk Kahvesi'nde bu hafta Murat Bardakçı, yakın tarihin en çok tartışılan konularından birine yeni belgelerle açıklık kazandırdı.

Tarih kitaplarını değiştirecek bilgi ve belgelerle Bardakçı, 19 Mayıs'a giden yolda neler yaşandığını anlattı.

Haber merkezi imzasıyla haber olmaz

19 Mayıs operasyonun Vahdettin ile ilgili olmadığını, bir devlet operasyonu olduğunu söyleyen Murat Bardakçı, yeni çıkan kitabına dair Cumhuriyet gazetesinin yapmış olduğu haberi eleştirdi. 'Bir devlet operasyonu: 19 Mayıs' isimli kitapta belgelerin olmadığının iddia edilmesine dair habere Bardakçı, "Kitap eleştirisine isim yazmayarak haber merkezi imzasıyla haber yapıyorlar. İsim yazsınlar karşıma çıksınlar cevabını vereyim" dedi.

Eleştirenler kendileri okusun belgeleri

Yazdıkları ile yayınladığı belgelerin birbiriyle tutarlı olmadığını söyleyenleri elindeki Osmanlıca belgeleri okumaya davet eden Bardakçı, belgelerini 30 yıldır nasıl topladığını anlattı.

Kitabın kapak görseli Avni Lifij'in eseri

Kitabının kapağındaki resmin hikayesini anlatan Bardakçı, "Gerçek Bandırma Gemisi'nin net bir fotoğrafı yoktur. O yüzden Avni Lifij'in bir eseri. Varisleri sağ olsun izin verdiler kullanmamıza. Üzerine Türk bayrağının olmasını ben istedim. Bandırma'nın gerçek bir görüntüsü olmadığı için Lifij'ın eserini kullandım" dedi.

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OYNAT 00:00 Murat Bardakçı'dan TVNET ekranlarında müzik ziyafeti Ayşe Böhürler'in TVNET ekranlarında yayınlanan Türk Kahvesi programının bu haftaki canlı yayın konuğu ünlü tarihçi ve yazar Murat Bardakçı oldu. Canlı yayında tanbur çalan Bardakçı'ya Yaprak Sayar eşlik etti. BiP'te paylaş

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Mustafa Kemal'e Samsun vizesini veren Yüzbaşı Bennett'in ses kaydını yayınlayan Bardakçı, "Ne acı İstanbul'dan nereye gidilse İngiltere'den vize alınıyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın vizesini veren Bennett, anlamış bir şey olduğunu ama 'Bana vize ver dendi. Ben de verdim geçtim' diyor. Bennett olacakları anlamış ama kendi ordusu bir şey yapmadığı için o da mesuliyet almamış" ifadelerini kullandı.

Murat Bardakçı

Son zamanlarda Cumhuriyet muhalifleri türedi

İngiliz işbirliği meselesini ele alan Bardakçı, "Atatürk'ün yücelttiğini eleştirenler bugün Abdülhamid'i yüceltiyor. Olduğu gibi gösterin her şeyi. Birilerini yüceltmekten vazgeçin. Türkiye'de önceden rejim muhalifi vardı. Son zamanlarda yeni bir şey türedi. Cumhuriyet muhalifleri var. Aptal bizde çok. Kahraman olmak istiyorlar" şeklinde konuştu.

Hazır şablonları konuşuyoruz

Türkiye'de arşivlerin geniş ve açık olduğunu söyleyen Bardakçı, "Fakat tasnif hala bitmedi. İfrat ve tefrit merakını ne yazık ki iki tarafta da var. Takip etmiyoruz ne yazık ki. Hazır şablonlardan konuşuyoruz" dedi.

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