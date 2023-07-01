Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu

Başkanlığın yurt dışında da çalışmalarının olduğunu anımsatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) olarak vekaletle kurban kesim organizasyonu yapıyoruz. Kurban faaliyetleri ile hac faaliyetlerini birlikte yürütüyoruz. Vekaletle kurban organizasyonu yardımlaşma, paylaşma ve kardeşliği evrensel boyutta yaşatan küresel bir iyilik çalışması, iyilik hareketidir" şeklinde konuştu.Milletin her sene kurbanını mağdur ve muhtaçlarla paylaştığını vurgulayan Erbaş, Başkanlığın TDV ile birlikte bu iyilik hareketine aracılık yaptığını ifade etti.