Türkçe Edebiyat dayatmasına tepki

Son yıllarda bazı yayınevlerinin eserlerini sınıflandırırken kullandıkları “Türk Edebiyatı” ifadesini değiştirerek “Türkçe Edebiyat, Türkiye Edebiyatı, Yerli Edebiyat” gibi ifadeler kullanmaya başlamalarına edebiyat dünyasından bir tepki daha geldi. Şair ve yazar Kaan Eminoğlu öncülüğünde bir araya gelen şair, yazar, akademisyen ve kültür emekçileri bir bildiri yayınlayarak yayınevi ve kitabevlerinin “Türk Edebiyatı” ifadesini değiştirip kültürel bir dayatmada bulunduklarını iddia etti. İçlerinde Adem Turan, Özcan Ünlü, Raşit Ulaş, Zeynep Erkekli, Samed Karagöz gibi isimlerin yer aldığı bir grup edebiyatçı, bu dayatmayı kabul etmediklerini beyan eden bir bildiri yayınladı.

Yayınevlerinin Türkçe edebiyat, Türkiye edebiyatı, yerli edebiyat gibi bilim dışı ve gerçekliği karşılamayan ifadeler kullanmaya başlamalarının endişe verici olduğu dile getirilen bildiride şu ifadeler yer alıyor: “Aynı yayınevleri ve kitapçıların diğer milletlerin edebiyatlarını sınıflandırırken ulusa dayalı bir adlandırma yaparken, söz konusu Türk edebiyatı olduğunda dile ve ülkeye bağlı bir sınıflandırmaya gitmelerini terminolojik bir çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Türk edebiyatı ifadesini ırkçı bir tutumun terminolojik yansıması olarak değerlendiren bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiçbir ulusun isminin ırkçılığın göstergesi olamayacağı gibi diğer bütün ulusların edebiyatını o ulusun adıyla anıp Türk edebiyatı söz konusu olduğunda bu tutarlılığı göstermemenin belli bir art niyetin ürünü olduğunu görüyoruz. Bu çifte standardı ve yanlış terminoloji dayatmasını kabul etmiyoruz.”