Türkiye aşı üretim üssü olacak: Geri sayım başladı! Hıfzıssıhha’yla yüzde 86'sı yerlileşecek

"Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı. İnşa çalışmaları hızla devam eden, 'aşı üssü' olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek"