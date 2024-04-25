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Türkiye aşı üretim üssü olacak: Geri sayım başladı! Hıfzıssıhha’yla yüzde 86'sı yerlileşecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak" dedi.

11:14 - 25/04/2024 Perşembe
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'aşı üretim üssü' için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Koca,
"Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor. En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı. İnşa çalışmaları hızla devam eden, 'aşı üssü' olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak. Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek"
dedi.


'İLK ETABIN İNŞAATI TAMAMLANMA NOKTASINA GELDİ'

İlk etabın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Koca,
"Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin devam eden inşa çalışmaları 3 etapta ilerliyor. İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının 2'nci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. 3'üncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak. Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi 3 aşının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028'den itibaren bağışıklama programındaki aşıların yüzde 86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak"
ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. Steinmeier'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Steinmeier'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Steinmeier, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde tokalaşarak, gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Steinmeier, heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı onuruna akşam yemeği verecek. Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dışpolitika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.




#Fahrettin Koca
#Aşı
#Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi
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