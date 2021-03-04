Hayat Türkiye Diyanet Vakfından zekat seferberliği
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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan zekat seferberliği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vatandaşların İslam’ın şartlarından biri olan zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi için “Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” temasıyla kampanya başlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” temasıyla kampanya başlatıldı.
“Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin” temasıyla kampanya başlatıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, hayır ve hasenatın toplumu kucaklayan yüzü, inanan insanların kardeşlik köprüsü aynı zamanda iyilik yapmanın en etkili yollarından birisinin zekat olduğunu ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde infak duygusu yüksek hayırseverin zekat bağışlarını yurt içi ve yurt dışında olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmaya gayret ettiklerini belirten Açık, şunları kaydetti:

“Zekatın sadece ramazan ayında değil yılın her dönemi yapılabilecek bir ibadet olduğunu ve toplumda bu yönde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Müslümanların bireysel ve toplumsal hayatına doğrudan temas eden dini vecibelerimizden birisi olan zekâtın doğru bir şekilde toplanarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması çok büyük önem taşıyor. Milletimizin zekât vermek için gerçek muhtaçları ve güvenilir kurumları aradığı bir dönemde Vakfımız, ‘Kardeşliğimiz Zekatla Bereketlensin’ projesi kapsamında başta ülkemiz olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında açlık, doğal afet, savaş ve şiddetin yaşandığı kriz bölgelerindeki milyonlarca kardeşimize zekatları güvenilir bir şekilde ulaştırıyor. Vatandaşlarımızın zekat ibadetini yıl boyunca yerine getirebilmesi, mal varlığının hesaplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilmek için zekathesapla.tdv.org adresi ve mobil uygulamamız araçlığıyla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hayırseverlerimiz kolaylıkla zekatlarını bağışlayabilir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olabilirler.”

“Veren el ile alan el arasında köprü oluyoruz”

Türkiye Diyanet Vakfının zenginle fakiri bir araya getirdiğini belirten Açık, “Zekât veren kişi fakirliğin, sefilliğin, kimsesizliğin, sahipsizliğin açabileceği kötülük kapılarını kapatarak iyiliğe fırsat vermiş olur. Hayır sahibinin hiç tanımadığı, bilmediği, binlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahibine ulaştıramayacağı yardımı onun adına ulaştırıp hayır duası almasına vesile oluyoruz. Bir anlamda veren el ile aran el arasında köprü oluyoruz.” diye konuştu.

“Küçük bir iyilik çok büyük mutluluklara ve hayra dönüşebilir” ümidi ve düşüncesiyle hayırseverlerin zekatına talip olduklarını belirten Açık, vatandaşların ZEKAT yazıp 5601’e SMS göndererek 10 TL bağışta bulunabilecekleri gibi bagis.tdv.org adresinden veya TDV Bağış mobil uygulamasından da zekat bağışında bulunabileceklerini söyledi.

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