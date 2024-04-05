Türkiye Sigorta deprem bölgesinde kurulan iftar sofralarında depremzedelerle buluştu

Bu yıl da Ramazan’ın bereketini hep beraber paylaşmak için yola çıktık. Bizim için bir gelenek haline gelen kardeşlik sofralarımızı depremden etkilenen bölgelerimizde kurduk. 41 bin insanımızla bir araya geldik, bir sofraya oturduk. Çocuklarımızla Ramazan sevincini paylaştık. Gülen yüzleri hepimize umut oldu. Ramazan ayı boyunca, Kızılay iş birliğiyle kurduğumuz kardeşlik soframızda vatandaşlarımızla bir araya gelmekten, dayanışma duygusunu birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan’ın bereketini bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz.