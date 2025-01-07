Türkiye'de mide balonu sistemi durduruldu: Sağlık Bakanlığı nedenini açıkladı

"TİTCK 02 Ocak 2025 tarihli duyurusunda, bir firmaya ait mide balonu sisteminin tüm barkodlarının AB Komisyonu tarafından nihai karar verilene kadar tedbir amaçlı olarak piyasaya arzının, piyasada bulundurulmasının, önerilmesinin veya teşhir edilmesinin durdurulmasına; ayrıca ürünün TİTCK Ürün Takip Sistemi'ndeki ürün hareketlerinin de kısıtlanmasına karar verildiğini açıklamıştır.