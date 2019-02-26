Türkiye’nin birleştirici gücü var

Arapça Kitap ve Kültür Günleri konferans ve tüm etkinleriyle 3 Mart’a kadar ziyarete açık.

Bu yıl 4.kez düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri doldu dizgin sürüyor. Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Kuveyt, Irak, Pakistan, Yemen, Senegal, Türkmenistan ve Uganda gibi ülkelerden ilim adamlarının buluştuğu etkinlikler farklı milletlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir platform oldu. Arap ve Ortadoğulu yazar, yayıncı ve alimler ile fuarda buluştuk, çalışmaları hakkında konuştuk.

Naim Eşref

BİZİM İÇİN BİR FIRSAT

Pakistan Karaiçi’deki Darul-ilim Üniversitesi öğretim görevlisi Naim Eşref, etkinliğin İslami ilimler üzerine çalışma yapanları buluşturması adına önemli fırsat olduğunu belirtti. Eşref, kaleme aldığı eserleri ve son çalışmalarını fuarda anlattı: “Muhyydin Burhani fıkıh ilmi üzerine bin yıl önce çok değerli bir eser yazmıştı ve kitapla ilgili bilgiler yeterli değildi. On yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden topladığım bilgilerle şükürler olsun 15 ciltlik kapsamlı bir çalışma ortaya çıkarabildim. Son günlerde ise 50 cilt olmasını planladığım büyük bir hadis kitabı çalışmam olacak.”

OSMANLICA ESERLERDEN FAYDALANIYORUZ

Kuveyt’ten İslam Araştırmacısı Dr. Turki Mohamad Alnasr, Kuveyt’in Arap dünyasındaki her mezhepten ve her görüşten kitabı yayınladığını belirterek, “Ülkemiz ilim kitaplarına kapısını sonuna kadar açıyor. Türkiye’nin yayıncılık alanındaki çalışmalarını dikkatle izliyoruz ve birleştirici yönünü takdir ediyoruz. Osmanlı döneminde kaleme alınan ve Arapça’ya çevrilen çok sayıda eserden Arap ülkelerindeki öğrenciler istifade ediyor” diye konuştu.

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