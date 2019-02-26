Hayat Türkiyenin birleştirici gücü var
KÜLTÜR SANAT

Türkiye’nin birleştirici gücü var

Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri İslam kültür ve illim dünyasını buluşturdu. Kuveyt’ten İslam Araştırmacısı Dr. Turki Mohamad Alnas, “Türkiye’nin yayıncılık alanındaki çalışmalarını dikkatle izliyoruz ve birleştirici yönünü takdir ediyoruz” diyor

Hatice Saka Yeni Şafak
Arapça Kitap ve Kültür Günleri konferans ve tüm etkinleriyle 3 Mart’a kadar ziyarete açık.
Arapça Kitap ve Kültür Günleri konferans ve tüm etkinleriyle 3 Mart’a kadar ziyarete açık.

Bu yıl 4.kez düzenlenen Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri doldu dizgin sürüyor. Lübnan, Fas, Tunus, Suriye, Kuveyt, Irak, Pakistan, Yemen, Senegal, Türkmenistan ve Uganda gibi ülkelerden ilim adamlarının buluştuğu etkinlikler farklı milletlerin fikir alışverişinde bulunduğu bir platform oldu. Arap ve Ortadoğulu yazar, yayıncı ve alimler ile fuarda buluştuk, çalışmaları hakkında konuştuk.

Naim Eşref

BİZİM İÇİN BİR FIRSAT

Pakistan Karaiçi’deki Darul-ilim Üniversitesi öğretim görevlisi Naim Eşref, etkinliğin İslami ilimler üzerine çalışma yapanları buluşturması adına önemli fırsat olduğunu belirtti. Eşref, kaleme aldığı eserleri ve son çalışmalarını fuarda anlattı: “Muhyydin Burhani fıkıh ilmi üzerine bin yıl önce çok değerli bir eser yazmıştı ve kitapla ilgili bilgiler yeterli değildi. On yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden topladığım bilgilerle şükürler olsun 15 ciltlik kapsamlı bir çalışma ortaya çıkarabildim. Son günlerde ise 50 cilt olmasını planladığım büyük bir hadis kitabı çalışmam olacak.”

OSMANLICA ESERLERDEN FAYDALANIYORUZ

Kuveyt’ten İslam Araştırmacısı Dr. Turki Mohamad Alnasr, Kuveyt’in Arap dünyasındaki her mezhepten ve her görüşten kitabı yayınladığını belirterek, “Ülkemiz ilim kitaplarına kapısını sonuna kadar açıyor. Türkiye’nin yayıncılık alanındaki çalışmalarını dikkatle izliyoruz ve birleştirici yönünü takdir ediyoruz. Osmanlı döneminde kaleme alınan ve Arapça’ya çevrilen çok sayıda eserden Arap ülkelerindeki öğrenciler istifade ediyor” diye konuştu.

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  • Bizim için bir platform
  • Hafız Elsafdi
  • Dünya El-ezher Mezunları Derneği Başkanı Hamdullah Hafız Elsafdi, İslam ilimiyle uğraşan birçok müfekkir ve yayıncı ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Elsafdi şöyle konuştu: “Mısır’da kitaplarımın çıktığı yayınevini bu fuarda görünce duygulandım. Türk okurlarla doğrudan doğruya buluşmak ve kitaplarımızın olanlara ulaşması bizim için çok değerli.“ -Irak Diyala Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Khavlah Hamd Halif, ülkesinde bu alanda çalışan az sayıda kadından biri. Fıkıh ilmi üzerine uzmanlaşan Halif, Selman Farisi ile ilgili hazırladığı kitabın bir gün Türkçe’ye çevrilmesini ümit ettiğini söyledi. Irak Kerkük’ten yayıncı ve editör Emir Osmani, Irak’ın ilim konusundaki eski günlerine duydukları özlemden bahsetti. Yayıncılıkta zor günler geçirdiklerini aktaran Osmani şöyle konuştu: “Eskiden Irak okur, Mısır yazar ve Beyrut yayınlar diye bir söz vardı. Şimdi yazar ve yayıncıların birçoğu ülkeyi terk etti. Kalanlara ise destek verilmiyor. Bu anlamda Türkiye’nin bize değer vermesi ve davet etmesi çok değerli.” Arapça Kitap ve Kültür Günleri konferans ve tüm etkinleriyle 3 Mart’a kadar ziyarete açık.
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