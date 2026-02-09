Türkiye'nin en az nüfuslu köyleri belli oldu: Buralarda sadece 1 kişi yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfusunu açıkladı. Türkiye'de 2025'te nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde köy nüfusları dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişi yaşıyor.