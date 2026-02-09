Türkiye'nin en az nüfuslu köyleri belli oldu: Buralarda sadece 1 kişi yaşıyor

TÜİK'in 2025 nüfus verileri, Türkiye'de bazı köylerin neredeyse tamamen boşaldığını ortaya koydu. Bitlis Merkez'e bağlı Kayalıbağ Köyü, Siirt Kurtalan'a bağlı Çattepe Köyü ve Iğdır Aralık'a bağlı Tarlabaşı Köyü'nde sadece 1 kişinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan 6 bin 681 nüfusuyla en kalabalık köy ise Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfusunu açıkladı. Türkiye'de 2025'te nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde köy nüfusları dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişi yaşıyor.
1 KİŞİLİK KÖYLER
Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi
Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi
Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi
Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi
Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi
Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi
Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi
Kemerli Köyü (Şırnak Merkez): 4 kişi
Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi
Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi
ORTALAMA KÖY NÜFUSU 234 KİŞİ
Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplanırken, en kalabalık köy olan Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde TÜİK verilerine göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.