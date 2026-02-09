Yeni Şafak
Türkiye'nin en az nüfuslu köyleri belli oldu: Buralarda sadece 1 kişi yaşıyor

14:409/02/2026, الإثنين
TÜİK'in 2025 nüfus verileri, Türkiye'de bazı köylerin neredeyse tamamen boşaldığını ortaya koydu. Bitlis Merkez'e bağlı Kayalıbağ Köyü, Siirt Kurtalan'a bağlı Çattepe Köyü ve Iğdır Aralık'a bağlı Tarlabaşı Köyü'nde sadece 1 kişinin yaşadığı öğrenildi. Öte yandan 6 bin 681 nüfusuyla en kalabalık köy ise Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfusunu açıkladı. Türkiye'de 2025'te nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde köy nüfusları dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişi yaşıyor.

1 KİŞİLİK KÖYLER

Türkiye'nin en az nüfuslu yerleşimleri arasında sadece 1 kişinin yaşadığı 3 köy bulunuyor:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez)

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan)

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık)


Türkiye'nin en az nüfuslu 10 köyü:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi

Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi

Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi

Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi

Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi

Kemerli Köyü (Şırnak Merkez): 4 kişi

Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi

Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi

ORTALAMA KÖY NÜFUSU 234 KİŞİ

Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplanırken, en kalabalık köy olan Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde TÜİK verilerine göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.

