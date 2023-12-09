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Türkiye’nin gönül dostları

Şule Yüksel Şenler Vakfı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından “Türkiye Gönüllüler Buluşması” düzenledi.

Saliha Engin
04:00 - 9/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 00:51 - 9/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

‘Dünya Gönüllüler Günü’ çerçevesinde gerçekleştirilen programda Türkiye’de faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında toplumsal sorunlara çözüm bulmak için karşılıksız hizmet veren gönüllüler bir araya geldi. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi, Şule Yüksel Şenler Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta katıldı. Programda tüm kuruluşlar adına

teşekkür belgesi takdimi AFAD Başkanı Okay Memiş’e yapıldı.

ACILARA SEYİRCİ KALMADILAR

Türk milletinin hiçbir dönemde ıstıraba seyirci kalmadığını belirten Emine Erdoğan, 6 Şubat depreminde bütün devlet kadroları ve STK gönüllülerinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi. Erdoğan, “Bu süreçte yıllardır acılarına kayıtsız kalamadığımız bütün mazlumların duası ile milletimizin birlik ve beraberliği en büyük dayanağımız oldu. Hepimiz yitirdiğimiz canların acısını kalbimizde taşırken el ele, gönül gönüle verdik. Kiminiz işinden, aşından arttırdıklarınızı ve dualarınızı depremzedelere gönderdiniz. Kiminiz haftalarca aylarca bölgede kalıp vaktinizi ve emeğinizi seferber ettiniz.” dedi. İçişleri Bakamı Ali Yerlikaya da “Bugün vakıf kültürümüz ülkemizin dört bir yanında yaşatılmaya devam ediyor.” diye konuştu.



#aktüe
#Afet
#AFAD
#STK
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