Türkiye'nin ilk 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' hizmete giriyor Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' Tokat'ta açılacak. Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane, okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, çocukların bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da olumlu etki edecek.

Haber Merkezi 25 Eylül 2019, 11:58 Son Güncelleme: 25 Eylül 2019, 12:03 AA