Hayat Türkiyenin ilk Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete giriyor
KÜLTÜR SANAT

Türkiye'nin ilk 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' hizmete giriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin ilk müstakil 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' Tokat'ta açılacak. Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane, okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, çocukların bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da olumlu etki edecek.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin ilk müstakil 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' olacak.
Türkiye'nin ilk müstakil 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi' olacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'deki kütüphanecilik faaliyetleri, okul öncesi dönemin okuma kültürü üzerindeki etkisi dolayısıyla bebeklik döneminden başlatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 0-3 yaş aralığındaki bebeklerin görsel okuma dönemlerinde faydalanacakları oyuncaklar ve dokunmatik kitaplar gibi materyallerle donatılan ve çocuk gelişimini destekleyici etkinliklerin düzenlediği kütüphanelerin sayısını artırıyor.

Kütüphane çocukların kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak

Karabük İl Halk Kütüphanesi ve Tekirdağ Şarköy İlçe Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren bebek bölümlerinin ardından Türkiye'nin ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi Tokat'ta bugün hizmete girecek.

Çocukların bilgi ve farkındalığına katı sağlayacak

Tokat Valisi Ozan Balcı ile Bakanlık Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun bugün açılışını yapacağı "Tokat Bebek ve Çocuk Kütüphanesi" ziyaretçileriyle buluşacak.

  • Modern teknolojik altyapı ve donanımlar ile zengin nitelikli ve nicelikli koleksiyonu bünyesinde barındıran kütüphane, okul öncesi ile okul çağı çocuklarına yönelik faaliyetler ile onların fiziksel, bilişsel ve kavramsal gelişmelerine katkı sağlayacak. Ayrıca, çocukların bilgi düzeyleri ile kütüphane farkındalıklarına da olumlu etki edecek.

Bebek kütüphaneleri çalıştayı düzenlenecek

Bakanlık, Türkiye'de bebek kütüphanelerinin standartlarını belirlemek ve kullanımına yönelik çalışmalara yön vermek amacıyla konunun uzmanlarıyla çalıştay düzenleyecek.

  • Bakanlık ile Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün iş birliğiyle 6-8 Ekim tarihleri arasında Karabük'te düzenlenecek "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"na ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kütüphaneciler ile konunun uzmanları katılacak.

Babasından miras kaldı: Gözü gibi bakıyor
HAYAT
Babasından miras kaldı: Gözü gibi bakıyor
Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.