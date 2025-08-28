Türkiye’nin konuştuğu olay: Düğün günü damadı öldüren yenge konuştu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün sonrası rastgele açılan ateşle yaralanan damat Ali K., hastanede yaşamını yitirdi. Silahı ateşlediği öne sürülen yenge F.K. gözaltına alınırken, evinde 2 ruhsatsız tabanca bulundu. F.K.'nın ifadesinde, "Olayın şokundayım, hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

RASTGELE ATEŞ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

SİLAHI ATEŞLEYEN YENGE GÖZALTINDA

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

“OLAYIN ŞOKUNDAYIM, HATIRLAMIYORUM”

Olayla ilgili soruşturma devam ederken gözaltına alınan yengenin ilk ifadesinde "Hala olayın şokundayım. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.



