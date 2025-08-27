Giresun'da düğünde ateş açıldı: Bu kez damat öldü

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde, düğün töreni sırasında rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Son zamanlarda düğünlerde rastgele ateş açılmaya başlandı.
Düğünlerde magandalar sık sık havaya ateş açarken, son olay ise üzücü bir sonuca neden oldu.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesi Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat 23 yaşındaki Ali K., yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Damat öldü
Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.
Yenge gözaltında
Damadın yengesi F.K., silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
2 ruhsatsız tabanca bulundu
F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Magandalara ceza yolda
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, vatandaşların güvenliği ve huzurunu bozan eylemlere asla fırsat verilmeyeceğini belirterek, trafikte yol kesenlere 1 yıldan 3 yıla kadar, kalabalık ortamlarda havaya ateş açanlara ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını bildirdi.