Türkiye'nin merhameti sınırları aştı

Dünyanın dört bir yanında savaş, yoksulluk ve göç krizleri nedeniyle milyonlarca insan hayatta kalma mücadelesi veriyor. Açlık, hastalık ve çatışmaların kıskacında yaşamlarını sürdürmeye çalışan mazlum coğrafyalarda ise Türkiye her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da umut ışığı oldu. Türk Kızılayı başta olmak üzere İHH, İDDEF ve Sadakataşı gibi yardım kuruluşları, Türkiye’nin merhamet elini dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor.

TDV 900 BİN HİSSE DAĞITTI

Mali, Pakistan, Mozambik, Malavi gibi dünyanın 100 ülkesi ve 398 bölgesinde kurban kesim faaliyeti gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) mazlumlarla köprü olmaya devam ediyor. TDV'ye vekaleti verilen 900 bine yakın hisse, vakfın görevlileri tarafından ihtiyaç sahiplerine bayramın 4'üncü gününe kadar ulaştırılacak. TDV, Gazze için ise Mısır’da satın alımını yapılan kurbanların kesimini gerçekleştiriyor. Kesimi yapılan kurban etleri soğuk hava depolarında bekletilirken, kapılar açıldığında peyderpey Gazze’ye ulaştırılması hedefleniyor. TDV, yurt içinde de 6 farklı şehirde kurulan büyük entegre tesislerde kurban kesimi yaparak, 81 il ve 922 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıyor. Dağıtımların Kurban Bayramı’nın 4'üncü günü tamamlanması planlanlanyor.

İLK 2 GÜNDE 110 BİN HİSSE

Bu yılki faaliyet sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirleyen İHH İnsani Yardım Vakfı, Orta Doğu ülkelerinden Güney Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada kurban kesim faaliyeti yaptı. Bu yıl Filistin, Arnavutluk, Bosna Hersek, Afganistan, Azerbaycan, Zimbabve, Togo, Nijer, Fildişi sahilleri başta olmak üzere Bangladeş, Endonezya gibi 60 ülkede kurban kesen İHH, şu ana kadar 110 bin hisseyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dün geç saatlere kadar vekalet almayı sürdüren vakıf, aldığı vekalet kurbanları 4,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Aynı zamanda her yıl yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların yeni bayramlık elbiselerle bayrama daha mutlu girmeleri için çalışmalar yürüten İHH, bu yıl da 9 ülkede 50 bin çocuğa bayramlık elbise hediye etti.

HEDEF 4 MİLYON KİŞİ

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2025 yılı vekaletle yurt dışı vacip kurban organizasyonunu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 47 ülkede gerçekleştirerek 4 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Gazze için ise kurbanlar, uzun ömürlü konserve et olarak bölgeye ulaştırılacak. “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla 47 ülke ve 309 bölgede kurban kesim organizasyonu yürüten dernek, Gazze özelinde ise büyükbaş hisse bedelini 9 bin 800 TL olarak belirledi. Gazze için Hindistan’da kesilen kurbanları, şoklanmış et olarak soğuk hava depolarıyla Dubai’ye taşıyan İDDEF, buradaki entegre bir tesiste konserve haline getirilerek Ürdün ve Mısır üzerinden bölgeye ulaştıracak.

1 MİLYON İNSANA ULAŞTI

Sadakataşı Derneği bu yıl kurban faaliyetlerini “Kurban Kardeşliği Yaşatır” çağrısıyla başta Gazze ve Türkiye olmak üzere 35 ülkede gerçekleştirdi. Dernek, kesmiş olduğu 23 bin hisse kurbanı yaklaşık 1 milyon insana ulaştırdı. Sadakataşı, Gazze kurbanlarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mısır ve Hindistan’da kesti. Kurbanlar gerekli süreçlerin ardından Gazze’ye konserve ve dondurulmuş et olarak ulaştırılıp dağıtılacak. Dernek, Gazze’nin kuzeyinde her gün 10 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Derneğin bölgede bulunan gönüllü ekipleri günde 3 bin aileye ekmek ulaştırıyor.

SOĞUK ZİNCİR KORUNUYOR

Türk Kızılayı, yurt içindeki çalışmaların yanı sıra Asya, Afrika, Orta Doğu ülkeleri ve Balkanlardaki mazlumlara ulaştı. Bayram namazının ardından Kızılay gönüllüleri 22 ülkede vekalet verilen kurbanlıkların kesim işlemlerine başladı. Kesilen kurbanlar şu ana kadar milyonlarca ihtiyaç sahibine soğuk zincir korunarak ulaştırılıyor. Bu kapsamda, Bosna-Hersek’ten Afganistan’a, Somali’den Bangladeş’e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan Türk halkının yardımlarıyla bayram sevincine ortak oldu.

GAZZE'YE 8 BİN 750 BAĞIŞ

20 ülkede kurban kesimi gerçekleştiren Deniz Feneri Derneği, şu ana kadar 32 bin bağış kabul etti. Derneğe, Gazze için 8 bin 750 bağış geldi. Dernek, yaklaşık 500 bin Gazzeliye ulaşmayı hedefliyor. Cansuyu Derneği ise 19 ülkede 43 bin vekalet ile 2 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine dağıtım gerçekleştirdi. Beşir Derneği ise 5 bin 200 büyük baş kesimi yaptı. Dernek, 36 bin 400 hisse Afrika, Asya, Ortadoğu 625 bin ihtiyaç sahibine kurban dağıtımı yaptı.











