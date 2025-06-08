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Sadakataşı Derneği'nden Kurban Bayramı seferberliği: Mısır'daki Filistinlilere kurban eti dağıtımı yaptı

Sadakataşı Derneği'nden Kurban Bayramı seferberliği: Mısır'daki Filistinlilere kurban eti dağıtımı yaptı

00:098/06/2025, Pazar
AA
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İhtiyaç sahibi bazı ailelere nakdi yardımda da bulunan dernek yetkilileri, bayramın üçüncü ve dördüncü gününde de kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını sürdürecek.
İhtiyaç sahibi bazı ailelere nakdi yardımda da bulunan dernek yetkilileri, bayramın üçüncü ve dördüncü gününde de kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını sürdürecek.

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırılarından kaçarak Mısır’a sığınan yüzlerce Gazzeli aileye kurban eti dağıttı. Kahire'nin Cisr es-Suveys bölgesinde gerçekleştirilen yardım, “Kurban Kardeşliği Yaşatır” kampanyası kapsamında yapıldı. Dernek, 400 aileye kurban eti ulaştırırken, bazı ailelere nakdi yardımda da bulundu.

Sadakataşı Derneği, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Mısır'a zorunlu olarak göç eden yüzlerce Filistinli aileye kurban eti dağıttı.

Sadakataşı, Türk hayırseverlerin kurban etlerini, Mısır'ın başkenti Kahire'nin Cisr es-Suveys bölgesinde savaştan kaçarak sığınan yüzlerce Gazzeli aileye ulaştırdı.

“Kurban Kardeşliği Yaşatır” kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nden Mısır'a sığınan binlerce aileye ulaşmayı hedefleyen Sadakataşı, bugün 400 aileye kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

İhtiyaç sahibi bazı ailelere nakdi yardımda da bulunan dernek yetkilileri, bayramın üçüncü ve dördüncü gününde de kurban kesim ve dağıtım çalışmalarını sürdürecek


Gazze'den Mısır'a 250 bin Filistinli göç etti

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Mısır'ın farklı şehirlerine göç etmek zorunda kalan savaş mağduru Filistinli vatandaşlara kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Özdal, “İki yıldır Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Mısır'a yaklaşık 250 bin Filistinlinin göç ettiği belirtiliyor. Mısır'da zor koşullar altında yaşayan Filistinliler ağır geçim problemleri yaşıyor.” ifadelerini kullandı.

Bugün yüzlerce aileye kurban eti dağıtımında bulunduklarını belirten Özdal, Sadakataşı Derneği olarak Mısır'da yaşayan Filistinli 2 bin aileye kurban eti ulaştıracaklarını vurguladı.


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