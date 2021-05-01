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Hayat Türkiyenin Yeni Bilgi Yarışması TRT Bil Bakalım
AKTÜEL

Türkiye’nin Yeni Bilgi Yarışması: TRT Bil Bakalım

Son dönemde dijital atımlarıyla dikkat çeken TRT, yeni nesil bilgi yarışma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz, reklamsız ve sürekli güncellenen sorularıyla rakiplerine fark atmaya hazırlanan uygulama Android ve iOS marketlerden indirilebiliyor.

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Türkiye’nin Yeni Bilgi Yarışması: TRT Bil Bakalım
TRT Bil Bakalım

Sekiz ana kategori olmak üzere, onlarca alt kategoride oynama imkânı veren yeni nesil bilgi yarışma uygulaması “TRT Bil Bakalım” kullanıma sunuldu. Uygulamayı rakiplerinden farklı kılan en önemli özelliği reklamsız olması sayesinde kullanıcının oyun zevkinin artırılması sağlanıyor.

“Coğrafya”, “Bilim”, “Tarih”, “Spor”, “Genel Kültür”, “Sinema TV” ve “Sanat” gibi ana başlıklar ile çeşitli alt kategorilerin yer aldığı oyunda toplanan puanlar, liderlik tablosunda zirveye çıkma şansını artırıyor. Sürekli eklenen yeni sorularla güncelliğini koruyan TRT Bil Bakalım’da, üst üste doğru cevaplar veren oyuncuları sürpriz puanlar da bekliyor. Benzer formatların aksine aynı soruyu farklı kelimelerle tekrar tekrar kullanıcının karşısına çıkarmayan uygulama, güvenilir içerikleriyle oynarken öğrenmeye de imkân tanıyor.

Hemen İndir! Eğlenceyi Yaşa!

“Tek başına” ya da “Karşılıklı” olmak üzere TRT Bil Bakalım’da iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor.

Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor.

TRT Bil Bakalım’ı benzer uygulamalardan ayıran asıl format ise “Karşılıklı” oyun modu özelliği olması uygulamayı ön plana çıkarıyor. Benzer programların çoğunda karşılıklı oyun modu “rastgele” rakiplere (geneli yapay zeka) karşı oynanmakta olup, “bire bir” şeklinde iken, TRT Bil Bakalım’da kişi kendi oyununu kurup dilediği kişiye davet gönderebiliyor, dilerse on kişilik oyun oluşturup ailesi ve dostlarıyla keyifli vakit geçirebiliyor.

İlgi alanlarına uygun, eğlenceli, kaliteli ve zengin sorular sunan TRT Bil Bakalım, bilgisini sınamak veya sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcıları bekliyor. TRT tarafından hazırlanan “Bil Bakalım”, Google Play ve App Store'da en çok indirilen oyun olmayı hedefliyor.

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