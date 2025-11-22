Tuvalet erteleme çocuk sağlığını tehdit ediyor

Türkiye’de okul çağındaki çocuklarda giderek yaygınlaşan tuvalet erteleme davranışı, uzmanlara göre yalnızca günlük yaşamı değil, uzun vadede böbrek sağlığını da tehdit ediyor.
Oyuna dalma, hijyen endişesi ya da tuvaleti kullanmak istememe gibi nedenlerle idrarını tutan çocuklarda zamanla ciddi mesane bozuklukları gelişebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, aileleri ve okul yönetimlerini bu konuda gerekli önlemleri almaya çağırdı.
KALICI HASARA YOL AÇIYOR
Masum gibi görünen idrar tutma davranışının, mesane kaslarında kalıcı bozulmalara neden olabileceğini ifade eden Akgün, bunun ileride böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi bir tabloya dönüşebileceğini söyledi. Akgün, “Çocuklar oyunun heyecanına kapılıyor ancak bu durum mesane kapasitesinin bozulmasına, anormal kasılmalara ve hem gece hem gündüz idrar kaçırmalarına yol açabiliyor” diye konuştu. İdrar tutma alışkanlığının yalnızca mesaneyi değil böbrekleri de etkilediğini vurgulayan Akgün, okul tuvaletlerindeki hijyen koşullarının bu davranışın oluşmasında önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizdi. “Okul idareleri hijyen konusunda gerekli tedbirleri almalı. Çocukların tuvalet kullanmaktan çekinmesi uzun vadede böbrek hasarına yol açabilir” şeklinde konuştu.
HER 2-3 TENEFÜSTE TUVALETE GİDİLMELİ
Doğru tuvalet alışkanlıklarının çocuklara erken yaşta kazandırılması gerektiğini söyleyen Akgün, “Çocuklar en az iki veya üç teneffüste bir tuvalete gitmelidir. Servise binmeden önce mesanelerini boşaltmaları da son derece önemli. Aileler, çocuklara ‘okulda tuvalete gitme’ gibi telkinlerde bulunmamalı” ifadelerini kullandı.