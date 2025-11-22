Tuvalet erteleme çocuk sağlığını tehdit ediyor

Oyuna dalma, hijyen endişesi ya da tuvaleti kullanmak istememe gibi nedenlerle idrarını tutan çocuklarda zamanla ciddi mesane bozuklukları gelişebiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, aileleri ve okul yönetimlerini bu konuda gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Masum gibi görünen idrar tutma davranışının, mesane kaslarında kalıcı bozulmalara neden olabileceğini ifade eden Akgün, bunun ileride böbrek yetmezliğine kadar gidebilen ciddi bir tabloya dönüşebileceğini söyledi. Akgün, “Çocuklar oyunun heyecanına kapılıyor ancak bu durum mesane kapasitesinin bozulmasına, anormal kasılmalara ve hem gece hem gündüz idrar kaçırmalarına yol açabiliyor” diye konuştu. İdrar tutma alışkanlığının yalnızca mesaneyi değil böbrekleri de etkilediğini vurgulayan Akgün, okul tuvaletlerindeki hijyen koşullarının bu davranışın oluşmasında önemli faktörlerden biri olduğunun altını çizdi. “Okul idareleri hijyen konusunda gerekli tedbirleri almalı. Çocukların tuvalet kullanmaktan çekinmesi uzun vadede böbrek hasarına yol açabilir” şeklinde konuştu.