Ufuk Özkan'ın karaciğer nakli gerçekleşti: Ameliyat sonrası kardeşinden ilk açıklama

Umut Özkan, Ufuk Özkan ve ünlü oyuncuya donör olan arkadaşı Salih Kıvırcık.
Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama kardeşi Umut Özkan’dan geldi. Ameliyata giren doktorlarda, ameliyata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir süredir karaciğer yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi altında olan oyuncu Ufuk Özkan’dan sevindiren haber geldi.

Karaciğer nakli bekleyen Özkan için uygun donör günler sonra bulundu. Ünlü oyuncuya eski çalışma arkadaşı olan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık donör oldu.

Bugün ameliyata giren Ufuk Özkan’ın organ nakli gerçekleşti. 11 saatlik ameliyat sonrası Özkan’ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu Ufuk Özkan'a organ nakli başarıyla gerçekleştirildi

Görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık'ın Özkan'a donör olduğu nakil ameliyatını, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek'ten oluşan ekip gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yaprak,
"Türkiye'nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık."
bilgisini verdi.
Yaprak, Özkan'ın bu geceyi yoğun bakımda geçireceğini belirterek,
"Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi 1 ya da 2 gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle 2 ila 3 hafta arasında değişiyor."
ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıldır Özkan'ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini aktaran Yaprak, şunları kaydetti:

  • "Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun."
Prof. Dr. Dayangaç ise,
"Tüm cerrahi ekibimizle hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10-11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı. Çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz."
açıklamasını yaptı.

Kardeşinden ilk açıklama

Umut Özkan, paylaşımında,
“Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı”
dedi.
Bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Özkan,
"Ağabeyim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi”
ifadelerini kullandı.

Umut Özkan, sözlerini doktorlara ve hastane ekibine teşekkür ederek bitirdi.

