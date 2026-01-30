Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ufuk Özkan için ilk donör adayı bugün heyet karşısına çıkacak

Ufuk Özkan için ilk donör adayı bugün heyet karşısına çıkacak

08:4830/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ufuk Özkan
Ufuk Özkan

Karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğer nakli için tıbbi incelemeler sonunda belirlenen donör adaylarından biri bugün etik kurul heyetinin huzuruna çıkacak. Adayların Özkan ile daha önce aynı sette görev yapmış kişiler olduğu iddia edildi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.

Meslektaşları, Ufuk Özkan'ı geçtiğimiz hafta hastanede ziyaret edip moral vermişti.


#ufuk özkan
#donör
#heyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı 2026? 33. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları sorgulama ekranı