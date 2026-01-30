Ufuk Özkan için ilk donör adayı bugün heyet karşısına çıkacak

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu Ufuk Özkan için umutlu bekleyiş sürüyor. Yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen 3 donör adaylarından birinin, nakil işleminin resmiyet kazanması için etik kurul heyetinin huzuruna çıkacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde hastaneden yapılan açıklamada, Ufuk Özkan ile geçmişte aynı setlerde görev yapmış çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 3 aday üzerindeki incelemelerin sürdüğü belirtilmişti. Son bilgilere göre; bu adaylardan biriyle ilgili tıbbi testler büyük oranda tamamlandı. Canlıdan organ nakli prosedürleri gereği, akraba dışı bağışçıların organ bağışlayabilmesi için zorunlu olan Etik Kurul Onayı aşamasına geçildi.