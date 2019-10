Ülke ülke Oscar'a aday filmler

Bu yıl 93 ülkenin En İyi Uluslararası Film Oscar'ı için yarışacağı filmler:

Arnavutluk, The Delegation,

Yönetmen: Bujar Alimani

Cezayir, Papicha,

Yönetmen: Mounia Meddour

Arjantin, Heroic Losers, Yönetmen: Sebastián Borensztein

Ermentistan, Lengthy Night,

Yönetmen: Edgar Baghdasaryan

Avustralya, Buoyancy,

Yönetmen: Rodd Rathjen

Avusturya, Joy,

Yönetmen: Sudabeh Mortezai

Bagladeş, Alpha,

Yönetmen: Nasiruddin Yousuff

Belarus, Debut,

Yönetmen: Anastasiya Miroshnichenko

Belçika, Our Mothers,

Yönetmen: César Díaz

Bolivya, I Miss You,

Yönetmen: Rodrigo Bellott

Bosna Hersek, The Son,

Yönetmen: Ines Tanovic

Brezilya, Invisible Life,

Yönetmen: Karim Aïnouz

Bulgaristan, Ága,

Yönetmen: Milko Lazarov

Kampoçya, In the Life of Music,

Yönetmenler: Caylee So, Sok Visal

Kanada, Antigone,

Yönetmen: Sophie Deraspe

Şili, Spider,

Yönetmen: Andrés Wood

REKLAM

Çin, Ne Zha,

Yönetmen:Yu Yang

Kolombiya, Monos,

Yönetmen: Alejandro Landes

Kosta Rika, The Awakening of the Ants,

Yönetmen: Antonella Sudasassi Furniss

Hırvatistan, Mali,

Yönetmen: Antonio Nuic

Küba, A Translator,

Yönetmenler: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso

Çekya, The Painted Bird,

Yönetmen: Václav Marhoul

Danimarka, Queen of Hearts,

Yönetmen: May el-Toukhy

Dominik Cumhuriyeti, The Projectionist,

Yönetmen: José María Cabral

Ekvator, The Longest Night,

Yönetmen: Gabriela Calvache

Mısır, Poisonous Roses,

Yönetmen: Ahmed Fawzi Saleh

Estonya, Truth and Justice,

Yönetmen: Tanel Toom

Etiyopya, Running Against the Wind,

Yönetmen: Jan Philipp Weyl

Finlanda, Stupid Young Heart,

Yönetmen: Selma Vilhunen

Fransa, Les Misérables,

Yönetmen: Ladj Ly

Gürcistan, Shindisi,

Yönetmen: Dimitri Tsintsadze

Almanya, System Crasher,

REKLAM

Yönetmen: Nora Fingscheidt

Gana, Azali,

Yönetmen: Kwabena Gyansah

Yunanistan, When Tomatoes Met Wagner,

Yönetmen: Marianna Economou

Honduras, Blood, Passion and Coffee,

Yönetmen: Carlos Membreño

Hong Kong, The White Storm 2 Drug Lords,

Yönetmen: Herman Yau

Macaristan, Those Who Remained,

Yönetmen: Barnabás Tóth

İzlanda, A White, White Day,

Yönetmen: Hlynur Pálmason

Hindistan, Gully Boy,

Yönetmen: Zoya Akhtar

Endonezya, Memories of My Body,

Yönetmen: Garin Nugroho

İran, Finding Farideh,

Yönetmenler: Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee

İrlanda, Gaza,

Yönetmenler: Garry Keane, Andrew McConnell

İsrail, Incitement,

Yönetmen: Yaron Zilberman

İtalya, The Traitor,

Yönetmen: Marco Bellocchio

Japonya, Weathering With You,

Yönetmen: Makoto Shinkai

Kazakistan, Kazakh Khanate. The Golden Throne,

Yönetmen: Rustem Abdrashov

Kenya, Subira,

Yönetmen: Ravneet Singh (Sippy) Chadha

REKLAM

Kosovo, Zana,

Yönetmen: Antoneta Kastrati

Kırgızistan, Aurora,

Yönetmen: Bekzat Pirmatov

Letonya, The Mover,

Yönetmen: Davis Simanis

Lübnan, 1982,

Yönetmen: Oualid Mouaness

Litvanya, Bridges of Time,

Yönetmenler: Audrius Stonys, Kristine Briede

Lüksemburg, Tel Aviv on Fire,

Yönetmen: Sameh Zoabi

Malezya, M for Malaysia,

Yönetmenler: Dian Lee, Ineza Roussille

Meksika, The Chambermaid,

Yönetmen: Lila Avilés

Moğolistan, The Steed,

Yönetmen: Erdenebileg Ganbold

Karadağ, Neverending Past,

Yönetmen: Andro Martinović

Fas, Adam,

Yönetmen: Maryam Touzani

Nepal, Bulbul,

Yönetmen: Binod Paudel

Hollanda, Instinct,

Yönetmen: Halina Reijn

Nijerya, Lionheart,

Yönetmen: Genevieve Nnaji

Kuzey Makedonya, Honeyland,

Yönetmenler: Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska

Norveç, Out Stealing Horses,

Yönetmen: Hans Petter Moland

Pakistan, Laal Kabootar,

REKLAM

Yönetmen: Kamal Khan

Filistin, It Must Be Heaven, Yönetmen:

Elia Suleiman

Panama, Everybody Changes,

Yönetmen: Arturo Montenegro

Peru, Retablo,

Yönetmen: Alvaro Delgado Aparicio

Filipinler, Verdict,

Yönetmen: Raymund Ribay Gutierrez

Polonya, Corpus Christi,

Yönetmen: Jan Komasa

Portekiz, The Domain,

Yönetmen: Tiago Guedes

Romanya, The Whistlers,

Yönetmen: Corneliu Porumboiu

Rusya, Beanpole,

Yönetmen: Kantemir Balagov

Suudi Arabistan, The Perfect Candidate,

Yönetmen: Haifaa Al Mansour

Senegal, Atlantics,

Yönetmen: Mati Diop

Sırbistan, King Petar the First,

Yönetmen: Petar Ristovski

Singapur, A Land Imagined,

Yönetmen: Yeo Siew Hua

Slovakya, Let There Be Light,

Yönetmen: Marko Skop

Slovenya, History of Love,

Yönetmen: Sonja Prosenc

Güney Afrika, Knuckle City,

Yönetmen: Jahmil X.T. Qubeka

Güney Kore, Parasite,

REKLAM

Yönetmen: Bong Joon Ho

İspanya, Pain and Glory,

Yönetmen: Pedro Almodóvar

İsveç, And Then We Danced,

Yönetmen: Levan Akin

İsviçre, Wolkenbruch’s Wondrous Journey Into the Arms of a Shiksa,

Yönetmen: Michael Steiner

Tayvan, Dear Ex,

Yönetmenler: Mag Hsu, Chih-Yen Hsu

Tayland, Krasue: Inhuman Kiss,

Yönetmen: Sitisiri Mongkolsiri

Tunus, Dear Son,

Yönetmen: Mohamed Ben Attia

Türkiye, Bağlılık – Aslo,

Yönetmen: Semih Kaplanoglu

Ukrayna, Homeward,

Yönetmen: Nariman Aliev

Birleşik Krallık, The Boy Who Harnessed the Wind,

Yönetmen: Chiwetel Ejiofor

Uruguay, The Moneychanger,

Yönetmen: Federico Veiroj

Özbekistam, Hot Bread,

Yönetmen: Umid Khamdamov

Venezuela, Being Impossible,

Yönetmen: Patricia Ortega

Vietnam, Furie, Yönetmen: Le Van Kiet

HAYAT Oscar için bu yıl 93 ülke yarışacak

HAYAT Kurt Cobain'in hırkası açık arttırmaya çıkarılıyor