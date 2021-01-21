Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti
Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti: Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım, Müge Anlı bunu sen de tadacaksın
Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun, sosyal medyada çıkan görüntülerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun'un abisi yaptığı paylaşımla Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti.
Aleyna Çakır'ın ölümüyle anılan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları paylaştıktan sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.
"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tehdit dolu sözlerini ailesi devraldı.
Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın!" ifadelerini kullandı. Uygun'un ağabeti şu sözleri de kullandı:
"Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor"