Hayat Ümitcan Uygunun ağabeyi Müge Anlıyı açık açık tehdit etti Aleynanın ölümünü herkese yaşatacağım, Müge Anlı bunu sen de tadacaksın
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Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti​

Ümitcan Uygun'un ağabeyi Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti: Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım, Müge Anlı bunu sen de tadacaksın

Müge Anlı'nın programında araştırılan Aleyna Çakır'ın ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun, sosyal medyada çıkan görüntülerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Uygun'un abisi yaptığı paylaşımla Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müge Anlı
Müge Anlı

Aleyna Çakır'ın ölümüyle anılan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları paylaştıktan sonra tutuklanan Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tehdit dolu sözlerini ailesi devraldı.

Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın!" ifadelerini kullandı. Uygun'un ağabeti şu sözleri de kullandı:

  • "Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor"

Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı
GÜNDEM
Aleyna Çakır’ın ölümünün şüphelisi Ümitcan Uygun uyuşturucudan tutuklandı

Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
OYNAT 03:21
Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayında flaş gelişme: Anne Gülay Uygun ölü bulundu, açıklamalar peş peşe geldi
Ankara'da, Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun (48), silahla başından vurulmuş halde dağlık alanda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede Gülay Uygun'un, intihar notu bırakarak yaşamına son verdiği belirlendi.

Bir tanığın Müge Anlı canlı yayınına katılarak Gülay Uygun'un genç kızları gece hayatına teşvik ettiği iddiaları üzerine 'yurt annesi' olarak bilinen Gülay Uygun hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Çalışma Bakanlığı müfettişleri soruşturma başlatmıştı.

Annesinin cesedinin bulunduğu yere gelen Ümitcan Uygun, ilk kez sessizliğini bozdu. Annesi hakkında ortaya atılan iddialara sert tepki gösteren Ümitcan Uygun, 'Ben her zaman sessiz kaldım. Fakat bu saatten sonra sessiz kalamam. Benim annem, sizin suçlamalarınız yüzünden kafasına sıktı. Ben hepsinden şikayetçiyim' dedi.


Uygun ailesinin avukatı Çağatay Cengiz, 'Bazı medya maymunları, bu aileyi yok etmek için çeşitli tiyatroları yapmışlardır. Masum bir kadına atılan iftiradır. O kadın, bu iftirayı kendine yedirememiştir. Biz süreci yargı çerçevesinde takip edeceğiz. Gülay Uygun, intihar mektubu da bırakmıştır. Ne olacak şimdi, nasıl geri gelecek Gülay' ifadelerini kullandı.


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