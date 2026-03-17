Ümraniye sosyal tesislerinde ramazan bereketi: İftar sofraları doldu taştı

İlçenin farklı yerlerinde yer alan Ihlamur Kafe, Sükûnet Kafe, Adile Sultan Sosyal Tesisleri ve Tantavi Sosyal Tesisleri, bu yıl da Ramazan boyunca misafirlerini ağırlayarak birlik ve beraberliğin yaşandığı iftar sofralarına ev sahipliği yaptı.

Her akşam iftar saatine doğru dolup taşan tesislerde, aileler ve dost grupları aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Özenle hazırlanan iftar menüleri ve uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla dikkat çeken sosyal tesisler, Ümraniyelilerin en çok tercih ettiği iftar adresleri arasında yer aldı.

Ramazan boyunca misafirlerini ağırlayan tesislerde özellikle ailelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiği samimi bir ortam oluştu. Paylaşma ve dayanışma ruhunun hissedildiği iftar sofraları, Ramazan ayının manevi atmosferini Ümraniye’de en güzel şekilde yansıttı.