Ümraniye'de kitap vakti: 6. Ümraniye Kitap Fuarı başlıyor

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl merakla beklenen kültür etkinliklerinden biri olan Ümraniye Kitap Fuarı, bu yıl altıncı kez okurlarla buluşacak. 2019’dan bu yana düzenlenerek kentin kültürel hafızasında özel bir yer edinen fuar; 100 yayınevi, 250’ye yakın yazar ve on binlerce kitabı okurlarla bir araya getirecek.