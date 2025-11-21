Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Ümraniye'de kitap vakti: 6. Ümraniye Kitap Fuarı başlıyor

Ümraniye'de kitap vakti: 6. Ümraniye Kitap Fuarı başlıyor

18:1321/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Organizasyon boyunca 200 bini aşkın kitapseverin fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.
Organizasyon boyunca 200 bini aşkın kitapseverin fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Ümraniye Belediyesi, kültür ve edebiyat dünyasını yeniden aynı çatı altında buluşturuyor. “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla düzenlenen 6. Ümraniye Kitap Fuarı, 22–30 Kasım tarihleri arasında Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kapılarını kitapseverlere açıyor.

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl merakla beklenen kültür etkinliklerinden biri olan Ümraniye Kitap Fuarı, bu yıl altıncı kez okurlarla buluşacak. 2019’dan bu yana düzenlenerek kentin kültürel hafızasında özel bir yer edinen fuar; 100 yayınevi, 250’ye yakın yazar ve on binlerce kitabı okurlarla bir araya getirecek.


Dokuz gün sürecek fuarda; söyleşiler, imza günleri ve çocuk etkinlikleriyle dopdolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Organizasyon boyunca 200 bini aşkın kitapseverin fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Bu yılın onur yazarı, Türk edebiyatının usta ismi Prof. Dr. Nurullah Genç olacak. Fuarın açılışı 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak törenle gerçekleşecek. Açılışta konuşacak olan Nurullah Genç, ardından fuarın ilk söyleşi etkinliğinde okurlarıyla buluşacak.

Ümraniye Kitap Fuarı, her yaş grubundan okuru kültür ve düşünce dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirerek İstanbul’un kültürel hayatına bu yıl da yeni bir soluk kazandıracak.

#Ümraniye Belediyesi
#Kitap Fuarı
#Kültür
#Edebiyat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?