Umut ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir Oppenheimer portresi

Robert Oppenheimer ve Hiroşima
ATOM BOMBASINI KİM VE NASIL ÜRETTİ?
Sembolik anlamlar ve kavramlar itibariyle ikinci dünya harbinin ilkine göre çok daha fazla karakteristik özelliği var. Hitler, faşizm, diktatörlük, soykırım ve atom bombası… Avrupa’nın yanı sıra savaşın yıkımlarının ağır olduğu bir diğer cephe olan Asya’da da insan hayatının pek de kıymetinin olmadığı dönemler. Savaşın sonlarına doğru seyri değiştiren en büyük kırılma ise Hiroşima’da yaşandı. Şehrin yüzde yetmişini yok eden uranyum katkılı bomba 1,5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti ve ilk aşamada 80 bin, 1945 yılının sonuna doğru ise yaklaşık 200 bin insanın ölümüne neden oldu. Peki tek saldırıyla tarihte eşi benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açan ve savaşların seyrini değiştirin bu bombayı kim ve nasıl üretti? J. Robert Oppenheimer’ın mazisine biraz yakından bakalım.
12 YAŞINDA KONFERANS VEREN BİR ÇOCUK
20. yüzyılın başında 1904’te dünyaya gözlerini açar Oppenheimer. Zengin bir aileye mensup olmasıyla beraber eğitim hayatı da pek parlak geçer. Akademik becerisi çok erken yaşlarda ortaya çıkar ve 10 yaşında mineraller, fizik ve kimya okumaya başlar. New York Mineraloji Kulübü ile yazışmaları o kadar ilerletmiştir ki cemiyet onu -on iki yaşında bir çocuk olmasına rağmen- konferans vermeye davet eder.
Oppenheimer 1921'de lise sınıfının birincisi olarak mezun olur ve bir yıllık ağır bir hastalık sürecinin ardından nihayet Harvard'a kaydolur. Üç yıl sonunda okulunu başarıyla bitirerek kimya alanında uzmanlaşmasına rağmen gerçek tutkusunun fizik olduğunu fark eder. 1925'te İngiltere'nin Cambridge kentindeki Cavendish Laboratuvarı'nda fizik alanında yüksek lisansa başlar. Oppenheimer, Avrupalı fizikçilerin çığır açıcı kuantum mekaniği teorisini geliştirirken, fizik dünyasının çok önemli bir döneminde Avrupa'da bulunma şansına sahip olur. 1927'de doktorasını alır ve California Üniversitesi, Berkeley ve California Teknoloji Enstitüsü'nde profesörlük pozisyonlarını kabul eder. Artık hem kendi akıbeti hem de dünyanın gidişatında oynadığı rol sebebiyle geri dönülmez bir yola adım atmıştır.
OPPENHEİMER VE MANHATTAN PROJESİ
1930’lar Avrupa’sı. Hitler'in Almanya'daki yükselişi, ikinci dünya harbinin başladığı 1939 yılına kadar neredeyse hiçbir ülkeyi tedirgin etmemişti. Hitler önderliğindeki Almanya, birinci dünya harbinde kendilerine konulan askeri ve ekonomik kısıtlamaları gizlice deliyor, siyasi ve askeri anlamda ciddi bir güce erişiyordu.
ÇOK GİZLİ PROJE BAŞLIYOR
Savaşın dördüncü yılı olan Ağustos 1942'de, ABD Ordusuna nükleer enerjiyi askeri amaçlar için kullanmanın bir yolunu arama çabalarını organize etme sorumluluğu verildi. ABD resmi olarak çok gizli bir atom bombası projesine başladı. Manhattan Projesi tam da bu aşamada ortaya çıktı. Oppenheimer'a bu görevi yerine getirmek için bir laboratuvar kurması ve yönetmesi talimatı verilmişti. 1943'te New Mexico’daki Los Alamos platosu üs olarak seçildi ve Manhattan Projesi'nin direktörü olan Oppenheimer ABD, İngiltere, Kanada ve Nazi Almanyası'ndan kaçan Avrupalı fizik dehalarıyla atom bombası projesini başlattı.
BÜYÜK YIKIM
Bombanın bırakılacağı şehirler ilk başta Kyoto, Hiroşima, Yokohama ve Kokura olarak belirlenmişti. Fakat sonrasında Japonya adasının güney kesimlerinde yer alan Hiroşima ve Nagazaki kentlerinde karar kılındı. O gün gelip çatmıştı. 6 Ağustos’ta ABD ordusuna ait B-29 uçağının rotasını belirleyen savaş pilotu Enola Gay, 5 ton ağırlığındaki atom bombasını sabah saat 08.15'te Hiroşima’ya bıraktı. İnsanlığın daha önce tanık olmadığı bir yıkım gerçekleşmişti. İlk aşamada 80 bin kişi hayatını kaybetti. 9 Ağustos'ta ise ABD ordusu Nagazaki'ye sabah saat 11.02'de ikinci bombayı bıraktı. Şehirde çok kısa bir süre içerisinde 70 bini aşkın insan yaşamını yitirdi. Japonya başta olmak üzere bütün dünya şok içerisindeydi. Dünya tarihinde daha önce böyle kitlesel ölüme yol açan bir silah görülmemişti.
EFSUNLU BİLİM YEGANE GERÇEK Mİ?
Oppenheimer bugün artık bir simge. Aydınlanmayla birlikte bilimi her şeyin üstünde tutan ve sorgusuz sualsiz kabul eden zihniyetin ne tür korkunç sonuçlara yol açabileceğinin, umudun yerini hayal kırıklıklarının aldığı bir simge. Ezcümle, taassup bir zümreye mahsus değil.