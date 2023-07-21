Umut ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir Oppenheimer portresi

20. yüzyılı diğer asırlardan ayıran pek çok şey var. Çapı bakımından eşi benzeri görülmemiş iki büyük dünya harbi, imparatorluktan ulus devletlere geçişler, siyasal devrimler, toplumsal çatışmalar ve kültürel kırılmalar… Bütün bu büyük hadiseler bir anda olmadı elbette. Avrupa’daki kilise tahakkümünü sona erdiren

Reform Hareketleri

, etkisi itibariyle tüm dünyayı sarsan ve dönüştüren

Fransız İhtilali

ile

Bilim Devrimi

, ‘tarihin en uzun yüzyılı’ olan 20. asrın ve bu asırda yaşanan büyük hadiselerin temellerinde yer alan en önemli kırılmalar. Bunları anlamadan 20. yüzyıldaki büyük hadiseleri kavrayabilmek ise pek mümkün değil. Fakat korkmayın, bu yazıyı bir tarih dersine çevirecek değilim. İlgilisi için altını çizip geçmekle ve yazının ilerleyen kısımlarında

‘Bilim Devrimi’