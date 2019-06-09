Hayat Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Haktan Pak hayatını kaybetti! Haktan Pak kimdir?

Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti

Oyuncu Haktan Pak dün gece hayatını kaybetti. Pak'ın acı haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haktan Pak
Haktan Pak

Son olarak Krem, Evlat Kokusu ve son olarak Yasak Elma dizileriyle tanınan oyuncu Haktan Pak 50 yaşında hayatını kaybetti.

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti..." mesajını paylaştı.

HAKTAN PAK KİMDİR?

6 Mayıs 1969 yılında İzmir'de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı'nda lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

Haciz konulabilecek

Haciz konulabilecek

​Yargıtay 6 yıldır süren davada son noktayı koydu.
Geleceğimizi feda edemeyiz

Geleceğimizi feda edemeyiz

Bakan Ruhsar Pekcan'dan G-20'de kritik uyarı.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
Gri kategorideki<br>terörist öldürüldü

Gri kategorideki
terörist öldürüldü

300 bin TL ödülle her yerde aranıyordu.
Emniyet Müdürü<br>uyuşturucu taşımış

Emniyet Müdürü
uyuşturucu taşımış

Sürdüğü arabanın içinden çıkanlar şaşırttı.
Sansasyonel galibiyet

Sansasyonel galibiyet

​A Milli Takımımız, Fransa karşısında tarih yazdı.
Kararını verdi

Kararını verdi

​Dündar'ın açıklamasına Yıldırım'dan yanıt geldi.
400 bin kişi akın etti

400 bin kişi akın etti

Tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Savunmasız<br>Türkiye isteyenler

Savunmasız
Türkiye isteyenler

​CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı.
Hukukun batsın

Hukukun batsın

​Riyad yönetimi, 10 yaşında gösteriye katılan Murtaza Qureiris'i idam edecek.
Öncelik<br>F-35 değil S-400

Öncelik
F-35 değil S-400

​F-35 projesinin bitmesi ihtimaline karşı Türkiye B, C ve D planlarını hazırladı.
Almanya'da ırkçı<br>tehdit mektupları

Almanya'da ırkçı
tehdit mektupları

​Almanya'da Türklerin posta kutularına tehdit içerikli mektuplar bırakıldı.
CHP'nin adayına<br>FETÖ ve PKK çağrısı

CHP'nin adayına
FETÖ ve PKK çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş TVNET'te soruları yanıtladı.
Konya'da <br>futbolu unuttu

Konya'da
futbolu unuttu

​Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sahadan sildi.
Gezi'de otel<br>seçimde uçak

Gezi'de otel
seçimde uçak

İçişleri Bakanı Soylu'dan kritik açıklamalar.
JÖH'ler<br>mağarada vurdu

JÖH'ler
mağarada vurdu

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Anne ve kızı<br>vatandaşlar kurtardı

Anne ve kızı
vatandaşlar kurtardı

​Adana'da otomobil sulama kanalına uçtu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.