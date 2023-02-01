Ünlü Piyanist Say İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi: Kullanıcılar linç etti

Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek, misafirlerine benzersiz seyahat deneyimi sunan İGA İstanbul Havalimanı, övgü toplamaya devam ediyor. Son olarak piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evet. Adı “İstanbul Atatürk Havalimanı” olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında

eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan.

THY’de en iyi havayoludur. Açık ara hemde. Her açıdan.

'Ferahlık, imkanlar, yer hizmetler...'

Havaalanlarını karşılaştırırken ,sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık, imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri Bir de “büyük havaalanları” olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.

'Bütün havalimanlarından hızlı'

Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. ( uçağın taxi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla.









Havaalanlarını karşılaştırırken,sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil!

Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık,imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri

Bir de “büyük havaalanları” olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız — Fazıl Say (@fazilsaymusic) February 1, 2023

Ünlü piyanist yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi. İşte o tweet'lerden bazıları:







