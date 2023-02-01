Ünlü Piyanist Say İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi: Kullanıcılar linç etti

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Fazıl Say
Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek, misafirlerine benzersiz seyahat deneyimi sunan İGA İstanbul Havalimanı, övgü toplamaya devam ediyor. Son olarak piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evet. Adı “İstanbul Atatürk Havalimanı” olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında
eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan.
THY’de en iyi havayoludur. Açık ara hemde. Her açıdan.
Havaalanlarını karşılaştırırken ,sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık, imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri Bir de “büyük havaalanları” olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.
Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. ( uçağın taxi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla.