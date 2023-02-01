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Ünlü Piyanist Say İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi: Kullanıcılar linç etti

Türk havacılığında yeni bir sayfa açan ve dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı, övgü almaya devam ediyor. Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı'nı yere göğe sığdıramadı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Say, "Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan. THY’de en iyi havayoludur. Açık ara hem de" ifadelerini kullandı. Havalimanına övgüler yağdıran ünlü piyanist, sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi.

12:05 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fazıl Say

Fazıl Say

Dünyanın en büyük ve en yoğun havalimanlarından biri olmanın ötesine geçerek, misafirlerine benzersiz seyahat deneyimi sunan İGA İstanbul Havalimanı, övgü toplamaya devam ediyor. Son olarak piyanist Fazıl Say, İstanbul Havalimanı'ndan övgü dolu sözlerle bahsetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Evet. Adı “İstanbul Atatürk Havalimanı” olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim baabında

eklemek isterim. Kızmayın; Dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, bir çok açıdan.

THY’de en iyi havayoludur. Açık ara hemde. Her açıdan.

'Ferahlık, imkanlar, yer hizmetler...'

Havaalanlarını karşılaştırırken ,sadece havaalanı karşılaştıralım. Başka bir şey değil! Yolcular için, çalışanlar için, ekipler için, ferahlık, imkanlar, lounge, kabin, yer hizmetleri Bir de “büyük havaalanları” olarak karşılaştırmak lazım Küçük havaalanı ile büyüğü kıyaslayamayız.

'Bütün havalimanlarından hızlı'

Bazı havaalanlarında (ABD-Almanya dahil) bavulu gelmesi saatler sürüyor. Kimisinde pasaport kontrol saatler sürüyor. İstanbul hepsinden hızlı. ( uçağın taxi mesafesi evet fazla, ama buna bir çözüm bulunuyor diye biliyorum) Büyük havaalanlarında gate uzaklığı bizden daha fazla.



Ünlü piyanist yaptığı paylaşım sonrası sosyal medya kullanıcıları tarafından linç edildi. İşte o tweet'lerden bazıları:


#fazıl say
#istanbul havalimanı
#istanbul
1 saat önce
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Ünlü Piyanist Say İstanbul Havalimanı'na methiyeler dizdi: Kullanıcılar linç etti
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