İstanbul metrosunu Nevşin Mengü de beğendi: Havalimanına bu lazımdı tertemiz olmuş

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Muhalif gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Havalimanı metrosunu beğendi.
İstanbul Havalimanı'na raylı sistem vatandaşlara büyük kolaylık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu kullananlar hız ve konforu aynı anda yaşıyor. 34 kilometre uzunluğundaki metro hattını günde 800 bin yolcunun kullanması planlanıyor.
Ulaştırma Bakanlığı'nın tüm İstanbullular için hayata geçirdiği 9 istasyonlu dev proje, muhalif kesimlerden bile takdir topluyor. Bunun son örneği CHP'li gazeteci Nevşin Mengü oldu. Sosyal medya ünlülerinden Adem Metan ile metroda buluşan Mengü, yorumlarıyla ilgi çekti.
Nevşin: Ben çok anlamam ama güzel. Ben biner giderim kardeşim...