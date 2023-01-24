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İstanbul metrosunu Nevşin Mengü de beğendi: Havalimanına bu lazımdı tertemiz olmuş

Ulaştırma Bakanlığınca inşa edilen İstanbul Havalimanı-Kağıthane Metrosu muhalif isimlerin de beğenisini topluyor. Gazeteci Adem Metan'la muhalif isimlerden Nevşün Mengü'nün yolculuk sırasındaki diyalogları sosyal medyada paylaşıldı. Nevşin Mengü'nün "Vay anasını, 120 kilometre hızla gidiyor diyorsun ha. İyi olmuş güzel, lazımdı zaten, İstanbul Havalimanı'na bir metro lazımdı, sonunda tamamlanmış olması çok iyi" ifadeleri dikkat çekti.

11:53 . 24/01/2023 Salı
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Muhalif gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Havalimanı metrosunu beğendi.

Muhalif gazeteci Nevşin Mengü İstanbul Havalimanı metrosunu beğendi.

İstanbul Havalimanı'na raylı sistem vatandaşlara büyük kolaylık oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açtığı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nu kullananlar hız ve konforu aynı anda yaşıyor. 34 kilometre uzunluğundaki metro hattını günde 800 bin yolcunun kullanması planlanıyor.

YORUMLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma Bakanlığı'nın tüm İstanbullular için hayata geçirdiği 9 istasyonlu dev proje, muhalif kesimlerden bile takdir topluyor. Bunun son örneği CHP'li gazeteci Nevşin Mengü oldu. Sosyal medya ünlülerinden Adem Metan ile metroda buluşan Mengü, yorumlarıyla ilgi çekti.


Metan, keyifli sohbeti Youtube platformundaki kanalında yayınladı. İkilinin ilgi çeken diyaloglarından bazısı şu şekilde:

Adem Metan:
Çok büyük bir yatırım...
Nevşin Mengü:
Ne kadar harcanmış, öğrendin mi sen?
Adem:
Yok... Böyle bakınca büyük bir yatırım...
Adem:
Saatte 120 kilometre!
Nevşin:
Vay anasını, 120 diyorsun ha...
Adem:
Peki izlenimin nasıl?
Nevşin:
İzlenimim güzel abi... Yani tertemiz...
Adem:
Geldik bu arada... 25 dakika!
Nevşin:
Ölçtün mü, tam 25 mi?
Adem:
Ölçmedim yahu şaka yapıyorum ama o kadar olmuştur herhalde...
Adem:
Son olarak, deneyimledin, ne söylemek istersin?
Nevşin:
İyi olmuş güzel, lazımdı zaten, İstanbul Havalimanı'na bir metro lazımdı, sonunda tamamlanmış olması çok iyi.
Adem:
Şeyini falan beğendin mi, dizaynını?


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Nevşin: Ben çok anlamam ama güzel. Ben biner giderim kardeşim...



#adem metan
#nevşin mengü
#istanbıul havalimanı
9 dakika önce
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İstanbul metrosunu Nevşin Mengü de beğendi: Havalimanına bu lazımdı tertemiz olmuş
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