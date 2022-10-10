Üstat’la anılarını kitaplaştırdı

Gazeteci, yazar ve senarist Üstün İnanç, Yazarlar Birliği’nde gerçekleşen “Toz Kanatlı Kelebek” söyleşisinde konuştu. Moderatörlüğünü yazar Nurettin Taşkesen’in yaptığı etkinlikte, İnanç’ın Necip Fazıl Kısakürek ile tanışma öyküsü, edebiyatla tanışması ve tiyatro oyunları konuşuldu. İnanç söyleşide bir de müjde verdi. Etkinlikle aynı adı taşıyan, Kısakürek ile anılarından oluşan üstadın Çile şiirinden hareketle ismini verdiği bir kitap hazırlığında olduğunu söyledi. Yazar, Kısakürek ile tanışmalarını “Arkadaşımın elinde benim şiir vardı, üstad onu gördü ve ‘Şair misin’ diye sordu? İkimizi evine davet etti. Arkadaşım ateistti, ben de komünist. Sözleştiğimiz gün Selamiçeşme’de eski bir köşke gittik. Bir daha da ayrılmadık” sözleriyle anlattı.

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TİYATRO BASMAYA UTANMIYOR MUSUNUZ

İkinci Abdülhamit Han’ı anlatan tiyatro oyunu “Göksultan”ı sahneledikleri dönem birçok engellemeyle karşılaştıklarını söyleyen İnanç, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bir gün arkadaşlarla en güzel hizmet nasıl olur diye konuşurken, tiyatroyla olur dedim. Üstada danışalım dedik. ‘Yazdığın bir şey var mı’ dedi. Sultan Abdülhamit eserini verdim. Oyunu, 519 kez sahneledik. Bir Ramazan ayında oyunu Kütahya’da sahneleyecektik, polis bastı. Üstada telefon ettim, valiyi aramış. ‘Kütahya valisi misin’ demiş, ‘Evet sen kimsin’ diye sormuş vali. ‘Babanın oğluyum. Utanmıyor musunuz, tiyatro basıyorsunuz’ demiş. Emniyet müdürü bana ‘Bundan vazgeçin, ben sizi organize edeceğim’ dedi. Dediğini yaptı, oynadık ama boşluğa oynadık. Bu oyunda kurşun bile sıkılmıştır.”

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HAYAT Necip Fazıl Ödülleri’nin kazananları açıklandı