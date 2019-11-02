Hayat Uykusuz annelerin beklediği kitap çıktı
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Uykusuz annelerin beklediği kitap çıktı

Uykusuz annelerin beklediği kitap çıktı

Instagram üzerinden @irlandalianne hesabıyla yeni annelere uyku eğitimi konusunda destek olan, yüz binlerin takip ettiği Esra Teymur Şimşek'in beklenen kitabı ''Adım Adım Uyku Eğitimi'' raflardaki yerini alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yenidoğan bebekler için uyku eğitimi büyük önem taşıyor.
Yenidoğan bebekler için uyku eğitimi büyük önem taşıyor.

Uykusuzluk, annelerin en büyük kabusu. Özellikle yenidoğan bebek annelerinin nasıl baş edeceklerini bilmedikleri bu kronik sıkıntı, ''Uyku Eğitimi'' adı verilen bir eğitimle rahatlıkla çözülebiliyor. Sosyal medyada Instagram üzerinden @irlandalianne hesabıyla uyku eğitimi konusunda bilgiler veren Esra Teymur Şimşek, bu konuda annelere yardımcı olacak bir kitap yazdı: ''Adım Adım Uyku Eğitimi''

Instagram'da yüz binlerce annenin takip ettiği Esra Teymur Şimşek, oğlu Tarık'ın doğumundan sonra uyku eğitimi konusunu araştırmaya başlamış ve uzman uyku koçlarından aldığı destekle oğluna uyku eğitimi vermiş bir anne. Uyku eğitiminden sonra hayatının tamamen değiştiğini fark eden Şimşek, İngiltere'nin en ünlü uyku koçlarından Violet Gianonne'den uyku koçluğu eğitimi ve uyku koçu sertifikası aldı ve profesyonel olarak uyku eğitimi vermeye başladı. Türkiye'nin her yerinde uyku eğitimi seminerleri veren İrlandalı Anne, verdiği eğitimlerle onlarca çocuğun ve annenin hayatının değişmesine sebep oldu. Bu konudaki deneyimlerini ve annelere yol gösterecek metotları kitaplaştıran İrlandalı Anne'nin ilk kitabının adı: Adım Adım Uyku Eğitimi – Uyku Düzeni Oluşturma.

Instagram'da yüz binlerce annenin takip ettiği Esra Teymur Şimşek, oğlu Tarık'ın doğumundan sonra uyku eğitimi konusunu araştırmaya başlamış ve uzman uyku koçlarından aldığı destekle oğluna uyku eğitimi vermiş bir anne.

Kitapta, bebeğin doğumundan 2 yaşını doldurmasına kadar anneleri bekleyen süreçler ve bu süreçlerde uyku eğitimi verebilmek için düzen oluşturmanın ipuçları yer alıyor. Bebeğin gelişimine göre dönem dönem ayrılan kitabın içeriği, hangi dönemde olursa olsun bebeğine uyku eğitimi vermek isteyen annelere yol gösteriyor.

Adım Adım Uyku Eğitimi – Uyku Düzeni Oluşturma, tüm online kitapçılarda ve Türkiye'nin her yerindeki kitabevlerinde satışa sunulacak. Esra Teymur Şimşek, İstanbul Tüyap Kitap Fuarı'nda 9 Kasım 2019 günü saat 14.00'da okurlarıyla Yakamoz Yayınları standında buluşup kitaplarını imzalayacak.

İrlandalı Anne'nin sloganı, ''Uykusuzluk Hiçbir Annenin Kaderi Değildir.

Esra Teymur Şimşek'in beklenen kitabı 'Adım Adım Uyku Eğitimi' raflardaki yerini alıyor.
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