Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Uyuma spor dopingi Suriyedeki iç savaştan etkilenen gençler için 28 tesis açılacak
AKTÜEL

Uyuma spor dopingi: Suriye'deki iç savaştan etkilenen gençler için 28 tesis açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriye’deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı ve çok amaçlı spor salonu olmak üzere toplamda 28 tesisi hayata geçiriyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Suriyeli çocuklar
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve Suriyeli çocuklar

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği iş birliğiyle Suriye’deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak. Söz konusu tesisler 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için 13 şehirde inşa edilecek. Bu şehirler Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa.

UZMAN EĞİTMENLER DERS VERECEK

Mülteci gençler ile Türk gençleri arasında sosyal uyumu sportif faaliyetlerle artırmak amacıyla antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı ve çok amaçlı spor salonları yapılacak. Mülteci gençlerin spora kazandırılması konusunda birçok projeye imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriyeli gençlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdeki problemleri en aza indirmek için sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen spor eğitimlerine katılan gençler, bölgedeki gençlik merkezlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Böylece savaş mağduru gençlerin spor ile rehabilitasyonunun yanı sıra Türk gençleriyle aralarındaki kardeşlik bağı da pekiştiriliyor.

Koronavirüsü yenen Suriyeli genç plazma bağışçısı olacak
GÜNDEM
Koronavirüsü yenen Suriyeli genç plazma bağışçısı olacak

EN BÜYÜK DONÖR ÜLKE

  • Mülteci gençlere yönelik hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal uyumunu birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformalar inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti. Kasapoğlu, “Şu anda ülkemizde, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan sığınmacıları ağırlıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir” diye konuştu.

Suriyeli genç, tırnaklarıyla kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzedeyle buluştu
GÜNDEM
Suriyeli genç, tırnaklarıyla kazıyarak enkazdan kurtardığı depremzedeyle buluştu
Abone Ol Google News
On beş savaş gemisi koruyor

On beş savaş gemisi koruyor

​Oruç Reis korkusu nedeniyle Yunan ordusunda tatiller iptal edildi.
Vuslat yarın

Vuslat yarın

​Ayasofya Camii 86 yıllık aranın ardından yarın cemaatine kavuşuyor.
Meclisgereğini yapacak

Meclis
gereğini yapacak

​HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak.
Aynı ruhla<br>açılacak

Aynı ruhla
açılacak

İstanbul'un Fethi'nde kullanılan toplar orada dökülmüştü.
Açılışa özel pul

Açılışa özel pul

​Ayasofya'nın açılışı için hazırlandı.
Gerilimde<br>yeni kriz

Gerilimde
yeni kriz

​Konsolosluğu boşaltmak için 72 saat süre verdiler.

ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

ABD göçmen çocuklara ne yapıyor?

​Devlet sığınma evleri müsait olmasına rağmen çocuklar otellerde gözaltında tutuluyor.

Zorbalığa izin<br>vermeyeceğiz

Zorbalığa izin
vermeyeceğiz

​Erdoğan, Libya ve Azerbaycan özelinde mesajlar verdi.

Gazetecilerin<br>sorunları tartışılıyor

Gazetecilerin
sorunları tartışılıyor

​1952'den bu yana yürürlükte olan Basın Yasası artık yetersiz kalıyor.
Bayramda memlekete <br>gidecekler dikkat!

Bayramda memlekete
gidecekler dikkat!

​Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.
Türkiye'ye rağmen <br>başarılı olamaz

Türkiye'ye rağmen
başarılı olamaz

​İletişim Başkanı Altun'dan güvenlik politikaları değerlendirmesi.
Okullar 31 Ağustos'ta <br>açılacak mı?

Okullar 31 Ağustos'ta
açılacak mı?

​Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar.
Milli yıldızlar aynı<br> takımda oynayacak

Milli yıldızlar aynı
takımda oynayacak

​Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor.
Uzun zaman <br>sonra bir ilk

Uzun zaman
sonra bir ilk

​Bakan Koca, umut veren sayıları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.