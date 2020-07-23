Uyuma spor dopingi: Suriye'deki iç savaştan etkilenen gençler için 28 tesis açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği iş birliğiyle Suriye’deki iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye’ye sığınan Suriyeli gençlerin yaşadığı yerlere 28 spor tesisi yapacak. Söz konusu tesisler 6-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocukların yararlanabilmesi için 13 şehirde inşa edilecek. Bu şehirler Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa.

UZMAN EĞİTMENLER DERS VERECEK

Mülteci gençler ile Türk gençleri arasında sosyal uyumu sportif faaliyetlerle artırmak amacıyla antrenman salonu, sentetik çim yüzeyli futbol sahası, gençlik merkezi, gençlik kampı ve çok amaçlı spor salonları yapılacak. Mülteci gençlerin spora kazandırılması konusunda birçok projeye imza atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suriyeli gençlerin yoğun olarak yaşadığı şehirlerdeki problemleri en aza indirmek için sivil toplum kuruluşlarına da destekte bulunuyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen spor eğitimlerine katılan gençler, bölgedeki gençlik merkezlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor. Böylece savaş mağduru gençlerin spor ile rehabilitasyonunun yanı sıra Türk gençleriyle aralarındaki kardeşlik bağı da pekiştiriliyor.

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EN BÜYÜK DONÖR ÜLKE

Mülteci gençlere yönelik hayata geçirilecek proje ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sosyal uyumunu birlikte çalışabilme becerilerini geliştirmek ve yerel uygulamaları takip etmek için kalıcı platformalar inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti. Kasapoğlu, “Şu anda ülkemizde, yurtlarındaki trajik olaylardan kaçmak zorunda kalan sığınmacıları ağırlıyoruz. BM Mülteciler Yüksek Komiserinin de ifade ettiği gibi Türkiye, dünyanın en büyük zorunlu sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Geçici koruma altındaki Suriyeli kardeşlerimize yardım ve hizmet götürmek için, onların yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız. Türkiye, dünyanın insani yardım noktasındaki en büyük donör ülkesidir ve kişi başına düşen insani yardım harcamasına göre de en cömert ülkedir” diye konuştu.