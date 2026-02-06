Uzmanından kritik uyarı: Boyun fıtığı görülme yaşı 20'lere kadar düştü

Başın uzun süre öne eğik şekilde tutulmasının boyun omurlarına binen yükü artırdığını belirten Uzm. Dr. Kürşat Gül, bu durumun zamanla kas-iskelet sisteminde zorlanmaya yol açabildiğini ifade ederek şu açıklamada bulundu:

“Ekrana bakarken baş öne doğru eğildikçe, boyun bölgesindeki diskler ve kaslar normalden daha fazla yük taşımak zorunda kalıyor. Bu da boyun ağrılarıyla başlayıp bazı kişilerde fıtıklaşmaya kadar ilerleyebilen bir süreci tetikleyebiliyor."

'AKILLI CİHAZLAR BOYUN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR'

Özellikle gençlerde masa başı çalışma süresinin ve mobil cihaz kullanımının arttığını belirten Dr. Gül, farkındalığın önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Boyun fıtığı tek bir nedene bağlı olarak gelişmez. Ancak yanlış duruş alışkanlıkları ve uzun süreli ekran kullanımı önemli risk faktörleri arasında yer alıyor. Telefon ve tablet kullanırken ekranın göz hizasında olması, sık mola verilmesi ve boyun kaslarını destekleyici hareketlerin günlük rutine eklenmesi koruyucu bir yaklaşım sağlıyor."

'NÜKLEOPLASTİ, FITIK TEDAVİSİNDE DİKKAT ÇEKEN ALTERNATİFLER ARASINDA YER ALIYOR'

Boyun ağrısı, omuzlara veya kollara yayılan uyuşma, hareket kısıtlılığı gibi şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini aktaran Dr. Gül, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: