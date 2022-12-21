Hayat Uzmanlar açıkladı Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?
GENEL SAĞLIK

Uzmanlar açıkladı: Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?

Uzmanlar, yapılan son araştırmalarda günde en az 2 litre su içilmesi gerektiği tezinin çürütüldüğünü belirtilerek, “Suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA Diğer
Uzmanlar açıkladı: Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?
Arşiv

Uzmanlar, özellikle çocuklarda ve erişkinlerde suyun faydalarının çok iyi bilindiğini söyledi.

Günlük su tüketimi nasıl ve ne kadar olmalı?

Suyun faydalı olduğu kadar fazlasının da tıbben zararlı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, “En son çıkan yayınlara göre 26 farklı ülkeden 5 binden fazla kişi üzerinde suyla ilgili çalışmalar yapıldı.

Özellikle suyun yaşa, cinsiyete, yaşadığı bölgeye, günlük aktivitesine göre ihtiyacın değiştiğine dair bilgiler var. Bu da bize neyi gösteriyor, 'günde en az 2 litre su için' tezini çürütüyor. Bu yayına göre 1 ile 6 litre arasında değişen su ihtiyacımız olabilmektedir” diye konuştu.

Bir insanın su ihtiyacının yaşa, cinsiyete ve bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik sağlayabileceğini anlatan uzmanlar, “Özellikle çok aktif olduğumuz dönemlerde su ihtiyacımız 2 katına kadar çıkabilmektedir. O yüzden sabit '2 litre su için' tezi çürütülmüş bulunmaktadır.

Suyun fazla tüketilmesi böbrekte çok fazla yük olacağı için su hücre içinde birikiyor ve vücuttaki sodyum oranını düşürebiliyor ve beyine bir takım zararlara ve ödeme yol açabiliyor.

Bu nedenle suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Uzmanlar açıkladı: Günde ne kadar su içilmesi gerekiyor?
HAYAT
Uzmanlar açıkladı: Günde ne kadar su içilmesi gerekiyor?
Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak

Şehir içindeki yol
14 kilometre kısalacak

Honaz Tünelleri'nde sona yaklaşıldı.
Avrupada seçim dolu bir yıl

Avrupa'da seçim dolu bir yıl

​Analist açıkladı: En belirleyicisi İtalya'nınkiydi.
Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor

'Ekonomik ilişkilerimiz gelişiyor'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile basın toplantısında konuşuyor.

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

Hablemitoğlu davasında yeni gelişme

​Yargılama terörle yetkili ağır ceza mahkemesinden yapılacak.

​Bakan Fatih dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.