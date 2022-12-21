Uzmanlar açıkladı: Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?

Uzmanlar, özellikle çocuklarda ve erişkinlerde suyun faydalarının çok iyi bilindiğini söyledi.

Günlük su tüketimi nasıl ve ne kadar olmalı?

Suyun faydalı olduğu kadar fazlasının da tıbben zararlı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, “En son çıkan yayınlara göre 26 farklı ülkeden 5 binden fazla kişi üzerinde suyla ilgili çalışmalar yapıldı.

Özellikle suyun yaşa, cinsiyete, yaşadığı bölgeye, günlük aktivitesine göre ihtiyacın değiştiğine dair bilgiler var. Bu da bize neyi gösteriyor, 'günde en az 2 litre su için' tezini çürütüyor. Bu yayına göre 1 ile 6 litre arasında değişen su ihtiyacımız olabilmektedir” diye konuştu.

Bir insanın su ihtiyacının yaşa, cinsiyete ve bulunduğu iklim şartlarına göre değişkenlik sağlayabileceğini anlatan uzmanlar, “Özellikle çok aktif olduğumuz dönemlerde su ihtiyacımız 2 katına kadar çıkabilmektedir. O yüzden sabit '2 litre su için' tezi çürütülmüş bulunmaktadır.

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Suyun fazla tüketilmesi böbrekte çok fazla yük olacağı için su hücre içinde birikiyor ve vücuttaki sodyum oranını düşürebiliyor ve beyine bir takım zararlara ve ödeme yol açabiliyor.

Bu nedenle suyu yeterince ve zamanında, uygun bir şekilde içmeliyiz” açıklamasında bulundu.