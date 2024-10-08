Uzmanlar uyardı: Kalbiniz için ‘aceleniz varmış gibi’ yürüyün

Türkiye’de en sık rastlanan sağlık sorunlarından biri de kalp hastalıkları. Kimi zaman kötü beslenme alışkanlıkları kimi zaman hareketsizlik kimi zaman başka faktörlerle tetiklenebilen bu mesele giderek daha geniş bir kitleyi ilgilendiriyor.





Hem bu gerçekliğe hem de sağlıklı bir yaşamın temelinde hareketli bir yaşam tarzının yattığına işaret etmek isteyen Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak bir etkinliğe imza attı.





‘Her Pedal Kalp Sağlığına’ sloganıyla Ankara’da düzenlenen etkinlikte bisiklet sporunun kalp sağlığına olan katkıları anlatılırken, katılımcılara sağlıklı ve hareketli bir yaşamın kapılarını aralama fırsatı sunuldu.





“Kalbimizi hasta olmadan önce korumak çok önemli”

Prof. Dr. Engin Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada bilinenin aksine kalp için en önemli meselelerden birinin de ‘hastalık öncesi’ olduğunu söyledi.





Hasta olmadan önce kalp sağlığını korumanın önemine işaret eden Prof. Dr. Bozkurt, “İnsan bedeni yaratılıştan itibaren hareket etmek üzerine kurgulandı. Günümüz dünyasında herkes araba, metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Bu durum yürümek için hareket alanını çok kısıtlıyor. Kapalı yaşam alanlarının içinde yaşarken aynı zamanda hep oturarak çalışma düzenine sahibiz. Bu sebeple mutlaka kendimize kalbimizi koruyacak zamanlar ayırmalıyız” b ilgisini paylaştı.





“Acelemiz varmış gibi yürümemiz lazım”

Vatandaşların basit bazı alışkanlıklarla kalp hastalıklarının önüne mümkün olduğunca geçebileceğini vurgulayan Prof. Dr. Bozkurt, kalp sağlığımızı korumamız bir yolunun da bütün kaslarımızı hareket ettirmek olduğunu belirtti.





Prof. Dr. Bozkurt ayrıca “Bisiklete bineceğiz, yüzeceğiz ya da düzenli olarak acelemiz varmış gibi yürüyeceğiz. Bunu da en az haftanın 5 günü 30 dakikanın üzerinde yapmamız gerekiyor. dedi.





“Düzenli sağlık kontrolü çok önemli”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Esra Alphan ise bisiklete binmenin kalp sağlığına iyi gelen bir spor yöntemi olduğuna değindi.



