Uzmanlar uyardı kalp hastalarını uyardı: Kovid-19 sürecinde tedavinizi aksatmayın

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, Kovid-19'un etkisini sürdürdüğünü, hastaneye yatan hasta sayısında hızlı artış yaşandığını aktardı.

Salgın sürecinde diğer hastalıkların dikkatten kaçtığını dile getiren Aktürk, şöyle devam etti:

"Kalp sağlığı pandeminin gölgesinde kaldı. Kalp sağlığıyla ilgili daha farklı yaklaşımlar söyleyebilirdik ancak yaklaşık bir yıllık süreçte özellikle kalp krizi geçiren hastaların bir kısmı hastaneye gelmiyor, gelse de geç geliyor. Yaptığımız tedaviler ise etkinliğini kaybediyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, sırt ağrısı ve kalp krizi benzeri şikayetleri olan vatandaşlarımızın hastaneye gelmekten imtina etmemelerini, rahatlıkla gelebileceklerini belirtmek istiyorum. Nihayetinde acil servislerimizde Kovid-19'lu hastaların yeri ile kalp rahatsızlığı olan hastaların yerleri farklı. Sokakta ne kadar virüs kapma, evlerinde ne kadar virüse yakalanma ihtimalleri varsa hastanemizde de ihtimaller aynı. O yüzden kalp rahatsızlığı bulunan hastalarımız mutlaka hastaneye gelsin. Çünkü bu geç kalış hayata mal olabiliyor, hastalar evlerinde ölebiliyor."

AA Prof. Dr. Erdal Aktürk

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"Kovid-19 kalp krizi ve kalp hastalıklarını arttırıyor"

Prof. Dr. Aktürk, Kovid-19'un viral bir enfeksiyon olduğuna, viral enfeksiyonların da kalp krizini tetikleyebildiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Kovid-19, kalp krizi vakalarını ve kalp hastalıklarını arttırıyor. Birçok hastanın Kovid-19'dan sonra kalp krizi geçirme ihtimali var. Bu konuya hastalarımızın dikkat etmelerini istiyoruz. Göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayetleri veya Kovid-19 ile ilgili şikayetlerinde artış, şiddetlenme olduğu zaman tekrar bize başvurmalarını istiyoruz."

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"Aşı bu hastalık için elzem"

Kovid-19'a karşı aşılanmanın önemine de dikkati çeken Aktürk, daha önce hastane ve yoğun bakım yatışlarında 70-80 yaş grubu hastaların ağırlıkta olduğunu, bu hastaların oranının yüzde 80-90'ları bulduğunu ancak aşılamanın ardından tablonun değiştiğini vurguladı.

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Aktürk, "Aşının bu süreçte gerçekten faydasını gördük. Bu yaş grubundan ziyade üçüncü dalgada daha çok aşılanmayan 50-60 yaş grubunda hastalar, daha genç hastalar yatıyor. Aşı bu hastalık için en elzem ve kurtulmamız için de tek çare" diye konuştu.

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Prof. Dr. Aktürk, salgının insanlara akraba çevresi, eş, dost ve arkadaştan, aileden bulaştığını hatırlatarak şunları kaydetti: