Vergi adaletine İslami bir bakış: Yunus Emre Aydınbaş'tan dikkat çekici eser

Vergi, yalnızca ekonomik bir yükümlülük değil; aynı zamanda toplumsal, hukuki ve ahlaki bir adalet meselesi.

Yunus Emre Aydınbaş ’ın kaleme aldığı “Vergi Adaleti ve İslâm” adlı eser, bu çok boyutlu meseleyi hem tarihsel hem de teorik açıdan ele alıyor.

Yunus Emre Aydınbaş

"İslam vergi sistemi günümüzün vergi beklentisini karşılıyor"

Aydınbaş, İslâm’ın erken dönem mali uygulamalarını modern vergi adaleti yaklaşımlarıyla karşılaştırarak özgün bir tartışma zemini sunuyor. Kitapta zekât, cizye ve harâç; yalnızca mali kavramlar olarak değil, adaletin vergiyle kurduğu bağın en güçlü delilleri olarak inceleniyor. İslâm vergi sisteminin taşıdığı adalet anlayışı, günümüz toplumlarının vergi beklentileriyle yüzleştiriliyor.

Çok yönlü analiz sunumu

Eser, sadece klasik vergi hukuku literatüründen değil; aynı zamanda din sosyolojisi, iktisat ve maliye disiplinlerinden beslenen çok yönlü bir analiz sunuyor. Akademik katılığın ötesinde entelektüel bir üslup taşıyan çalışma, maliye tarihi ve politikalarıyla ilgilenen araştırmacılar kadar İslâm hukuku alanında çalışan akademisyenlere de önemli katkılar sağlıyor.



