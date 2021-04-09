Vuslat Derneği Ramazan’da Türkiye başta olmak üzere 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

“Ümmet Sofraları” ile iftar organizasyonları bu yıl da devam edecek.

Vuslat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ramazan faaliyetlerini Türkiye’nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirecek olan dernek, ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak.

Dernek, önceden belirlenen ailelerin evlerine yemek kumanyaları dağıtacak, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak amacıyla dünyanın dört bir tarafında kurduğu “Ümmet Sofraları” ile iftar organizasyonları bu yıl da devam edecek.

Pandemi kısıtlamalarının olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık kumanya dağıtımları bizzat teslim edilecek.

İhtiyaç sahiplerine yönelik insani yardım çalışmaları ve zekat, fidye ve fitre dağıtımları Vuslat Derneği ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Hayırseverler isterlerse, derneğin desteklediği 100’e yakın medresede eğitim gören binlerce hafızın iftar yapacağı medrese iftar sofralarına 1000₺ karşılığında sponsor olabilecek. İsteyen hayırseverler ise zekatlarını gıda kumanya kolisi veya hafız bursu olarak ya da günlük olarak dağıtılan ekmek projesine gönderebilecek.

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Bayramın mutluluğunu en fazla yaşayan çocukları da unutmayan Vuslat Derneği, yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerdeki çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’daki toplam 20 ülkede gerçekleştirecekleri insani yardım faaliyetleri vesilesiyle bir kez daha ümmet olmayı hatırlayacaklarını ifade etti.

2021 Ramazan döneminde “Paylaşan Bilir” temasıyla başlattıkları Ramazan seferberliği 4 kıta 20 ülkede yüzbinlerce mazluma umut, garibe mutluluk vesilesi olacaklarını dile getiren Keleş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sevgiyi paylaşan bilir, bereketi paylaşan bilir, kardeşliği paylaşan bilir diyerek hamiyetperver aziz milletimizin infak ve yardımlaşma duygularının zirvede olduğu mübarek Ramazan ayını en güzel şekilde iyilik ve güzellik vesilesi kılma gayretindeyiz.

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Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika’da toplam 20 ülkede gerçekleştireceğimiz insani yardım faaliyetlerimiz vesilesiyle bir kez daha ümmet olduğumuzu hatırlayacak, kardeşinin derdiyle dertlenmenin mutluluğunu yaşayacağız”

Keleş, hayırseverlerin ramazan yardımlarına "www.vuslat.org.tr" internet sitesi üzerinden veya ilgili hesap numaralarına EFT/havale yoluyla destek olabileceğini, ayrıca "0212 6592880" numaralı telefondan detaylı bilgi alınabileceğini açıkladı