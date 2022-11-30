Hayat WhatsApptan sahte diploma satışı Hukuk fakültesi 100 bin TL
AKTÜEL

WhatsApp'tan sahte diploma satışı: Hukuk fakültesi 100 bin TL

Sahte diploma çeteleri, Tekirdağ'daki sahte doktor skandalı sonrası yeniden gündeme geldi. WhatsApp üzerinden sahte diploma satışı yapan çete üyeleri, her fakülte için farklı bir fiyat biçiyor. 100 bin TL'ye hukuk fakültesi, 10 bin TL'ye işletme fakültesi diploması satan sahtekarlar, lise diplomasını 8 bin TL, üniversite diplomasını 15 bin TL, yüksek lisans diplomasını 20 bin TL'den satıyor.

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WhatsApptan sahte diploma satışı: Hukuk fakültesi 100 bin TL
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı
GÜNDEM
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadesi ortaya çıktı

'E-DEVLET'TE MEZUN GÖRÜNECEKSİN VAADİ'

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; İnternet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görüneleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyor.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. Sahte Diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl" ifadelerini kullandı.

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