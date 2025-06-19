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Yangında 80 bin lirasını kaybeden yaşlı adamın parası yenisiyle değiştirildi

Yangında 80 bin lirasını kaybeden yaşlı adamın parası yenisiyle değiştirildi

09:3619/06/2025, Perşembe
DHA
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Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası yandı.
Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası yandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında hem evini hem de parasını kaybeden Ahmet Özkan'ın yanan parası Merkez Bankası tarafından yenisiyle değiştirildi. Parasını mahalle muhtarı aracılığıyla alan vatandaş büyük mutluluk yaşadı.

Karataş Mahallesi'nde 5 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Ahmet Özkan'a ait tek katlı taş evde yangın çıktı. Özkan'ın tüpü değiştirdikten sonra kaçak olup olmadığını çakmakla kontrol ettiği esnada çıktığı tespit edilen yangında evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan eşyalarla birlikte ev sahibi Ahmet Özkan'ın uzun yıllardır biriktirdiği ve evde sakladığı 80 bin lira nakit parası da yandı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.




Olayın ardından harekete geçen Karataş Mahallesi Muhtarı Sadi Kahya, Merkez Bankası ile irtibata geçerek iletişim komisyonu üzerinden yanan paraların yeniden değiştirilmesine aracı oldu. Yanan 80 bin lirasına kavuşan Ahmet Özkan büyük mutluluk yaşarken muhtar Sadi Kahya paralı teslim ettiği anların fotoğrafını "Adım muhtar, soyadım hizmet, Merkez Bankası İletişimKomisyonu'ndan yanan paralarımızı değiştirdik, hayırlı olsun. Bu gibi durumların tekrar yaşanmaması dileğiyle tekrar geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.






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