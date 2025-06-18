İstanbul Silivri'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri'de sitenin yan tarafındaki otluk alanda çıkan yangında alevler rüzgarın etkisiyle güvenlik kulübesine sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, site içerisine sıçramadan söndürüldü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Semizkumlar Mahallesi Terakki Caddesi'ndeki otluk alanda çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yan tarafta bulunan sitenin güvenlik kulübesine sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sitenin içerisinde bulunan tenis kortlarına sıçramadan söndürüldü.
Alevler çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken sitede yaşayanlar yangının otluk alana atılan sigara izmariti nedeniyle çıktığını öne sürdü.